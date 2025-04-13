Нил Ньюбон хочет вновь сыграть Астариона в Baldur's Gate 4

У Нила Ньюбона, актера озвучившего Астариона в Baldur’s Gate 3, состоялось интервью церемонии BAFTA Games Awards 2025, в котором он обсудил свое возможное возвращение к роли.
По словам Ньюбона, он готов с радостью вернуться к роли Астариона, если разработчики займутся созданием Baldur's Gate 4. Актер даже пошутил, что разработчикам не поздоровится, если его не позовут в проект:
Я выслежу их и распорю как рыбу. Это случится только через мой труп.
Но говоря серьезно, актер пожелал удачи возможному новому исполнителю и надеется, что он подойдет к роли так же серьезно, как и он сам:
Это зависит не от меня. Если кто-то сыграет Астариона в игре или другом проекте, я лишь надеюсь, что он подойдёт к роли так же, как и я: заглянет в суть персонажа, его прошлое и постарается передать это без стереотипов. Я не знаю, что будет дальше, но надеюсь вернуться к Астариону.
За исполнение роли Астариона в Baldur's Gate 3, Ньюбон получил награду за лучшую актёрскую игру на The Game Awards 2023. Ранее Larian Studios заявила, что не планирует заниматься Baldur’s Gate 4, поэтому если игра и будет в разработке, то её будут делать уже другие разработчики.
Ага, ага получил именно за лучшую актерскую игру, а не за то, что играл *омика!
Вот ты, например, повестночного шизика играешь, но из наград у тебя всегда были, есть и будут только значки-предупреждения на PG за флуд, оффтоп и прочую белиберду.
У меня нет таких значков, в отличии от тебя! Это ты у нас любитель флудить, оффтопить и писать белиберду, особенно в новостях по играм от Юбиков!
Скорее всего как побочный нпс он будет, если будет
Минск же с третьей части был, как напарник. Тоже самое может случится и с героем из 3й части)
не пойму, что на него так все фапают? самый блевотный перс(ИМХО) в калитке балдура...
Мож нормальную игру просто сделать, а не эта ховнина пошаговая ?
Я всецело за!
Учитывая сколько прошло между 2 и 3 балдурой даже с учётом её раннего появление в раннем доступе. 4 часть сомневаюсь, что выйдет в 20 годы скорей 30-40. Следовательно, актёрский состав явно изменится с учётом возраста.
А может, не надо? Ньюбона можно понять: именно этот образ принес ему какую-никакую популярность, после BG3 у него не было крупных проектов, второй такой роли в жизни может и не быть. Но тогда и все остальные актеры с тем же правом заявят, что хотят вернуться к прежним ролям, а мне бы не хотелось, чтобы франшиза превращалась в сериал с одними и теми же персонажами. В BG2 возвращение части персонажей было оправдано тем, что это прямой сиквел, в BG3 это скорее бонус для старых фанатов, но в BG4, которая еще неизвестно когда выйдет, хотелось бы увидеть новых спутников. Эпизодическое появление - нуу... может быть, и тут Ньюбону беспокоиться не о чем - вряд ли его голос заменят на голос другого актера, скорее на ИИ. Но в качестве постоянного компаньона его не вижу: история в целом закончена, как порождение вампира его с собой не потаскаешь - он снова боится солнца, а высший вампир в рамках DnD - могущественное чистое зло, не поддается контролю, слишком крут для партии и заслуживает только кола в сердце.