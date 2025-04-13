Нил Ньюбон хочет вновь сыграть Астариона в Baldur's Gate 4

У Нила Ньюбона, актера озвучившего Астариона в Baldur’s Gate 3, состоялось интервью церемонии BAFTA Games Awards 2025, в котором он обсудил свое возможное возвращение к роли.

По словам Ньюбона, он готов с радостью вернуться к роли Астариона, если разработчики займутся созданием Baldur's Gate 4. Актер даже пошутил, что разработчикам не поздоровится, если его не позовут в проект:

Я выслежу их и распорю как рыбу. Это случится только через мой труп.

Но говоря серьезно, актер пожелал удачи возможному новому исполнителю и надеется, что он подойдет к роли так же серьезно, как и он сам:

Это зависит не от меня. Если кто-то сыграет Астариона в игре или другом проекте, я лишь надеюсь, что он подойдёт к роли так же, как и я: заглянет в суть персонажа, его прошлое и постарается передать это без стереотипов. Я не знаю, что будет дальше, но надеюсь вернуться к Астариону.

За исполнение роли Астариона в Baldur's Gate 3, Ньюбон получил награду за лучшую актёрскую игру на The Game Awards 2023. Ранее Larian Studios заявила, что не планирует заниматься Baldur’s Gate 4, поэтому если игра и будет в разработке, то её будут делать уже другие разработчики.