Повышенную озабоченность персонажей Baldurs Gate 3 объяснили багом ©

Многие заметили, что состав Baldur's Gate 3 чересчур озабоченный, и, как оказалось, были совершенно правы. В беседе журналистами на выставке PAX West геймдиректор Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что при запуске игры это поведение было вызвано багами. Это означает, что персонажи бросались на игрока гораздо быстрее, чем должны были, особенно волшебник Гейл.

Свен Винке заявил, что порог одобрения был установлен слишком низко, в результате чего все выглядели слишком возбужденными. Винке также добавил, что некоторые персонажи были исправлены, но другие все еще дорабатываются, чтобы избежать слишком сильных проявлений.

Итак... это была ошибка. На момент запуска порог одобрения был слишком низким. Вот почему они были такими возбужденными в самом начале. Так не должно было быть. С тех пор мы это исправили, по крайней мере, для некоторых из них. Некоторые из них мы все еще исправляем. Этого не было так задумано. Особенно Гейл.

Конечно, реакция фанатов на такое поведение была не такой уж плохой. Большее количество сексуально озабоченных, похоже, понравилось многим игрокам, но этого недостаточно, чтобы отговорить Larian от исправления ошибки.

Многим это понравилось. Но это было слишком быстро. Предполагалось, что это будет имитировать реальные отношения.

Так что, если вы обнаружите, что во втором прохождении игры у вас стало меньше озабоченных в лагере, это не просто ваше воображение.

Следующее обновление, скорее всего, будет посвящено решению проблем на PS5, поскольку игроки сообщали о графических ошибках на этой платформе. На данный момент, похоже, лучшим способом избежать их появления является отключение режима HDR и игра на более низких графических настройках.