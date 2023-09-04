Повышенную озабоченность персонажей Baldurs Gate 3 объяснили багом

Многие заметили, что состав Baldur's Gate 3 чересчур озабоченный, и, как оказалось, были совершенно правы. В беседе журналистами на выставке PAX West геймдиректор Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что при запуске игры это поведение было вызвано багами. Это означает, что персонажи бросались на игрока гораздо быстрее, чем должны были, особенно волшебник Гейл.
Свен Винке заявил, что порог одобрения был установлен слишком низко, в результате чего все выглядели слишком возбужденными. Винке также добавил, что некоторые персонажи были исправлены, но другие все еще дорабатываются, чтобы избежать слишком сильных проявлений.
Итак... это была ошибка. На момент запуска порог одобрения был слишком низким. Вот почему они были такими возбужденными в самом начале. Так не должно было быть. С тех пор мы это исправили, по крайней мере, для некоторых из них. Некоторые из них мы все еще исправляем. Этого не было так задумано. Особенно Гейл.
Конечно, реакция фанатов на такое поведение была не такой уж плохой. Большее количество сексуально озабоченных, похоже, понравилось многим игрокам, но этого недостаточно, чтобы отговорить Larian от исправления ошибки.
Многим это понравилось. Но это было слишком быстро. Предполагалось, что это будет имитировать реальные отношения.
Так что, если вы обнаружите, что во втором прохождении игры у вас стало меньше озабоченных в лагере, это не просто ваше воображение.
Следующее обновление, скорее всего, будет посвящено решению проблем на PS5, поскольку игроки сообщали о графических ошибках на этой платформе. На данный момент, похоже, лучшим способом избежать их появления является отключение режима HDR и игра на более низких графических настройках.
Слава богу, что это баг а то правда глаза мозолит сильно. Каждый напарник хочет тебя, вне зависимости от пола. Какие-то озабоченные бисексуалы.
Я вообще считаю что должно быть как в Mass Effect, что если я сам захотел, я и начинаю интрижку в специальной ветке дилога. А тут получается, что каждую ночь кто-то сам пытается мне припиcюнить, а я вынужден раз за разом отказывать, думать, что обидел компаньона.
А еще их не останавливает тот факт, что пара уже есть. Вот замутил я с Шэдоухарт в самом начале, думаете это помешало Уиллу спустя 3 ночевки предложить мне, суровому Дварфу с бородой и секирой - потанцевать? Конечно же нет.
а ты потанцевал? :)
Весело, конечно, но лучше это исправить.
Не не не оставьте кекс.
Не, там реально бред с этим.
Потому что я делал поползновения только к Шадоухарт, но однажды после боя Гейл вдруг заявляет что "дико возбуждается от этого всего и хочет меня". И самое бредовое что там нет варианта "чел иди на хер", только размытые какие то фразы, и нигде нет прямого отказа.
Вхахах, что? Почему у меня нет такого( за 2 прохождения (второе как раз Гейла романсю) ничего подобного
Это была первая игра в которой мне приходилось не добиваться спутников, а отбиваться от них)))
Ну вообще то есть и у Гейла и у нытика Уила - обоим четко можно сказать нет.
Да, такая же ситуация)) после этого оставил гейла в лагере, насовсем!))
0 дней без новостей об BG3
когда писал тут про это, мне знатоки и фанаты бг3 писали что не было такого и я все придумываю, что я просто мало играл, а покажи, а докажи - и тут их ткнули лицом в грязь, оказывается да все так и было. любой фанат, чего угодно, это тупое животное
Как только игроки начали романсить персов (точнее они игроков), сразу же повалили сообщения о том, что кто-то на 30-й минуте игры уже весь лагерь перетрахал, а кого-то постоянно отшивают. Тогда и стало понятно, что это баг. Но про БГ3 нельзя писать плохо! Там всё идеально, игра года! 🤡
Ну хз, я с таким не сталкивался, второй акт и никто не домогается.
настолько ты альфач, что даже в игре про секс извращенцев никто не пристает))
Я вообще ни с кем переспать не могу, как один раз с шедоухарт поцеловался в первом акте, то все, одни лишь флирты, только с мужиками кат сцены появляются время от времени🥲
потому что с таким как ты дружить надо, ты друг, дружище, дружбан)))
Не баг, а фича
А могли бы просто объяснить это червем, который живет у них в головах.
та специально так сделали, как увидели этот хайп с медведем
Пздц, а когда уже можно будет поиграть в законченную игру? Тут баг, там баг, часть того, что происходит/не происходит в игре, оказывается ошибкой и вообще всё не так задумывалось... А впечатление от игры уже сформировано. Ну, класс, конечно. Толку от 3-х лет еа и полировки, если такие существенные недочёты до сих пор встречаются.
В Старфилде меньше багов обнаружил за тот же промежуток отыгранного времени, дожили, блин. Да и те, что были, в основном связаны с анимацией.