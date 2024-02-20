Ролевая игра Baldurs Gate 3 получила небольшой восемнадцатый хотфикс

Для масштабной ролевой игры Baldur’s Gate 3 вышел восемнадцатый хотфикс, призванный устранить несколько проблем. На прошлой неделе игра получила крупный патч под номером шесть, который вместе с множеством нововведений привнес множество новых ошибок.
Что касается последнего хотфикса, теперь поставщики должны корректно отображать количество золота — ранее оно часто показывалось как нулевое. Также был исправлен сбой, возникающий при заключении сделки с продавцом. И это все, что исправляет данный хотфикс.
18 фиксов. Юбисофт бы сделала 1, где добавила монетизацию, и за это время бы уже релизнула новых ассасинов.
Бред, юбисофт выпускает хотя бы полезные патчи, а эти бездари и любители медведей только делают вид что работают, в каждом патче новые ошибки добавляют. И это притом что у них даже не игра толком, а тупо визуальная новелла.
у юбисовта, увы, асассин линеен, даже если есть вариативность, то она увы предсказуема и ограничена. Сравнивать их по мне не корректно, так как от по количество скриптов все равно что несколько версия ассисинов, один расчет моделей для персонажа, при учете, количества их разнообразия уже потянет на целую кучу головняка.
Тебе хоть платят за эти комментарии, дружище?
Ему то может и не платят.Но прикол в том что вы заплатили за игру как бы ,а по итогу проводите бетатест.Это конечно гениальный ход со стороны Свена.
Ну, лично я проводил альфа тест ещё с 2020 года. Всем бы играм такое тестирование. Того и гляди перестали бы всякий шлак выпускать.
Быстро работают, ничего не скажешь. Посмотрим, что исправится
Исправятся баги, добавленные с последним патчем.
Вообще-то написано только про баги с торговцами, мне интересно, остальные исправят или ждать еще фикс?
Ни ху я
Если что,исправлений всего ДВА:● Исправлена ошибка отображения текущего количества золота у торговцев.● Исправлена ошибка, возникавшая при бартерном обмене с торговцем.
Тестеры ,там работка для вас появилась!
Подозрительно быстро... почему это так похоже на заранее подготовленное туда-сюда
Посмотри на хелдиверс 2 где так же быстро устранили ошибки с момента релиза
Игра отличная, ок, но вот это пздц смешно уже - выпускают патч, исправляющий ошибки, после патча хотфикс, исправляющий ошибки после исправления ошибок. Потом опять патч, снова хотфикс... И это после нескольких лет тестов в раннем доступе. Видимо, сейчас игры стали слишком уж объёмные и сложные, чтобы выпустить законченный отполированный продукт в релиз и на этом успокоиться. Хотяяяя, некоторым удаётся одним патчем всё допилить, что тоже неплохо. BG3 всё же в техническом плане мусор. Движок хреновый или хз в чём причина.
Жду ущемлённых фанбоев через 3...2...1...