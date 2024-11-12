Среди фанатов Baldur's Gate 3 оказались два жителя Ватикана

Как сообщил Майкл Доус, руководитель издательского подразделения Larian Studios, в этом городе-государстве купили две копии игры. Это около 0,25% от населения Ватикана. Для сравнения, в России аналогичный процент равнялся бы 350+ тысячам проданных копий.

Доус шутит, что он надеется на покупку одной из копий Папой Римским и даже хотел бы посмотреть на возможный список модов, который мог бы установить Святейший. Конечно, комментариев со стороны представителей Ватикана не последовало.

В Ватикане продано 2 копии Baldur's Gate 3, еще одна в вишлисте. Мне хочется думать, что это Папа Римский, ждущий свободную минутку. Ужасно хочется увидеть их список модов, могу поспорить, что он просто ужасен.