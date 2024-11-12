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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 14 473 оценки

Среди фанатов Baldur's Gate 3 оказались два жителя Ватикана

butcher69
Новости

Как сообщил Майкл Доус, руководитель издательского подразделения Larian Studios, в этом городе-государстве купили две копии игры. Это около 0,25% от населения Ватикана. Для сравнения, в России аналогичный процент равнялся бы 350+ тысячам проданных копий.

Доус шутит, что он надеется на покупку одной из копий Папой Римским и даже хотел бы посмотреть на возможный список модов, который мог бы установить Святейший. Конечно, комментариев со стороны представителей Ватикана не последовало.

В Ватикане продано 2 копии Baldur's Gate 3, еще одна в вишлисте. Мне хочется думать, что это Папа Римский, ждущий свободную минутку. Ужасно хочется увидеть их список модов, могу поспорить, что он просто ужасен.
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Magnusss

папа и его мама :)

2
ZAUSA

Папа и папа.

2
Magnusss ZAUSA

папа и его папик что ли

1
ZAUSA Magnusss

Если учитывать многочисленные гей-скандалы с маленькими мальчиками...

0
Magnusss ZAUSA

мне уже стремно

1
Макс Макс 007

Держите в курсе

1
Анжелика04

С Рафаэлем пошли на сделку? )

1
vertehwost

С детей на медведей потянуло?

1
Magnusss

те жители :)

0
yariko ookami

Возвращаются к своим корням. Ничего удивительного, лгбт-Валентин тоже ихний папик. Вот и потянуло на игры с 6-цветными повестками!

0