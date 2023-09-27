В App Store нашелся китайский клон Baldur's Gate 3 - Balder War: Epic Immortal RPG

В магазине приложений App Store обнаружили условно-бесплатный клон Baldur's Gate 3 под названием Balder War: Epic Immortal RPG.
Все иллюстрации к игре взяты из Baldur's Gate 3, разработчики просто взяли картинки и прогнали через нейросети - в артах легко угадываются образыа Астариона, Уилла и Лаэзель.
Согласно описанию Balder War, это эпичная фэнтези idle MMORPG, в которой игроки могут собрать отряд героев и отправиться исследовать забытые земли. В игре можно сражаться с различными монстрами и исследовать подземелья, чтобы находить в них ценные награды, а также сражаться в дуэлях.
На скриншоте Balder War можно увидеть, что разработчики игры также скопировали интерфейс и иконки из Baldur's Gate 3.
Рейтинг Balder War в App Store составляет около 4,6 балла из 5 в зависимости от региона. В сети предположили, что отзывы к игре фейковые, так как в некоторых из них говорится, что её релиз состоялся ещё несколько месяцев назад.
Как и 90% китайской продукции. Украденные идеи, исковерканные названия. Кроссовки Abibas, плееры Somy.
Так Россия тем же путем идет.
Я бы на месте Ларианов на них в суд подал. Да и Wizard Of The Coast как Правообладатели DnD тоже бы могли на них в суд подать. Или у кого там сейчас права на ДнД?
Китайцы в этом отношении настоящие профессионалы по закону если скопировано меньше опрдленого количества процентов то подать в суд нельзя.Был как то такой случай студент скопировал дизан эмблемы крупной компании но скопировал столько что его нельзя было засудить.В этоге копания у него выкупила эмблему.Думаю тут тоже самое скопировано не на столько что бы можно засудить
только для эпплбоев.
Иронично)
Вот это и есть будущее ИИ в действии.
Надо сказать после нейросети лица стали более приятными
Твое не смогли улучшить
Опять фанбои полыхают? Что-то вы легковоспламенимые)))