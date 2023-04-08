Baldur's Gate: Dark Alliance стала доступна для устроиств iOS

Спустя 21 год после выхода оригинальной экшен-RPG Baldur’s Gate: Dark Alliance компания Interplay выпустила переиздание игры для мобильных устройств iOS в App Store.
Испытайте невероятно популярный мир Baldur’s Gate, как никогда раньше. Baldur’s Gate: Dark Alliance погружает вас в эпическое приключение Dungeons & Dragons, наполненное напряженными действиями, запутанными головоломками и зловещими интригами, где ваше владение оружием ближнего боя и разрушительными заклинаниями — единственное, что может отделить вас от абсолютного зла.
Игра занимает около 2,2 ГБ дискового пространства. Она полностью оптимизирована для экранов iPhone и iPad.
BG на минималках с натяжкой и без русского к тому же.