Baldur's Gate: Dark Alliance стала доступна для устроиств iOS ©

Спустя 21 год после выхода оригинальной экшен-RPG Baldur’s Gate: Dark Alliance компания Interplay выпустила переиздание игры для мобильных устройств iOS в App Store.

Испытайте невероятно популярный мир Baldur’s Gate, как никогда раньше. Baldur’s Gate: Dark Alliance погружает вас в эпическое приключение Dungeons & Dragons, наполненное напряженными действиями, запутанными головоломками и зловещими интригами, где ваше владение оружием ближнего боя и разрушительными заклинаниями — единственное, что может отделить вас от абсолютного зла.

Игра занимает около 2,2 ГБ дискового пространства. Она полностью оптимизирована для экранов iPhone и iPad.