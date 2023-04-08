Baldur's Gate: Dark Alliance 03.12.2001
6.4 62 оценки

Baldur's Gate: Dark Alliance стала доступна для устроиств iOS

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monk70
Новости

Спустя 21 год после выхода оригинальной экшен-RPG Baldur’s Gate: Dark Alliance компания Interplay выпустила переиздание игры для мобильных устройств iOS в App Store.

Испытайте невероятно популярный мир Baldur’s Gate, как никогда раньше. Baldur’s Gate: Dark Alliance погружает вас в эпическое приключение Dungeons & Dragons, наполненное напряженными действиями, запутанными головоломками и зловещими интригами, где ваше владение оружием ближнего боя и разрушительными заклинаниями — единственное, что может отделить вас от абсолютного зла.

Игра занимает около 2,2 ГБ дискового пространства. Она полностью оптимизирована для экранов iPhone и iPad.

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Видео игрового процесса ремастера Baldur's Gate: Dark Alliance
Видео игрового процесса ремастера Baldur's Gate: Dark Alliance
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Goodvini

BG на минималках с натяжкой и без русского к тому же.

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