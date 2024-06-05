Анонсирована игра по управлению магической таверной Baltic Folk для ПК

Компания SneakyBox анонсировала игру по управлению магической таверной Baltic Folk для ПК (Steam). Дата выхода не объявлена. Постройте свою таверну, управляйте персоналом, создавайте меню и встречайте гостей.

Baltic Folk — это игра по управлению магической таверной, вдохновленная балтийской мифологией. Постройте таверну своей мечты, управляйте персоналом, создавайте меню и встречайте лесных духов и древних богов. Наслаждайтесь уютной атмосферой, расслабляющей механикой и узнайте, куда боги отправляются на обеденный перерыв.