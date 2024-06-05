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об игре
Baltic Folk 2025 г.
Инди, Менеджер, Вид сверху, Песочница
10 1 оценка

Анонсирована игра по управлению магической таверной Baltic Folk для ПК

monk70
Новости

Компания SneakyBox анонсировала игру по управлению магической таверной Baltic Folk для ПК (Steam). Дата выхода не объявлена. Постройте свою таверну, управляйте персоналом, создавайте меню и встречайте гостей.

Baltic Folk — это игра по управлению магической таверной, вдохновленная балтийской мифологией. Постройте таверну своей мечты, управляйте персоналом, создавайте меню и встречайте лесных духов и древних богов. Наслаждайтесь уютной атмосферой, расслабляющей механикой и узнайте, куда боги отправляются на обеденный перерыв.

-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
sergeu78

наверно мы заелись, для любителя игра

1
vertehwost

Не закушались , просто это очередная др**ь которую уже за шиворот пихают

1
Floww

даже не знаю кто меня поражает больше - те, кто разрабатывают это все убогое дерьмо или те кто в него играют))

-1