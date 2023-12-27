Batman: Arkham City получила безумную сложность благодаря моду

Моддер GPUnity выпустил мод добавляющий безумную сложность во вторую игру Batman Arkham — Batman: Arkham City. Этот мод значительно увеличит сложность игры. Он мод идеально подходит для тех, кто хочет дополнительных испытаний.
Мод Insane Difficulty делает игру Batman: Arkham City более сложной, сокращая время, отведенное на контратаки и позволяет врагам наносить больше урона. Кроме того, мод усложняет стелс-части игры. Он мод работает только на режимах высокой сложности и NG+. Мод не вносит никаких изменений в сложность карты испытаний.
Скачать мод можно по этой ссылке. Ниже вы также можете найти пару демонстрационное видео, которое может дать вам представление о том, чего вы можете от ожидать.