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Batman: Arkham City 17.10.2011
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.3 4 577 оценок

Batman: Arkham City получила безумную сложность благодаря моду

monk70
Новости

Моддер GPUnity выпустил мод добавляющий безумную сложность во вторую игру Batman Arkham — Batman: Arkham City. Этот мод значительно увеличит сложность игры. Он мод идеально подходит для тех, кто хочет дополнительных испытаний.

Мод Insane Difficulty делает игру Batman: Arkham City более сложной, сокращая время, отведенное на контратаки и позволяет врагам наносить больше урона. Кроме того, мод усложняет стелс-части игры. Он мод работает только на режимах высокой сложности и NG+. Мод не вносит никаких изменений в сложность карты испытаний.

Скачать мод можно по этой ссылке. Ниже вы также можете найти пару демонстрационное видео, которое может дать вам представление о том, чего вы можете от ожидать.

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