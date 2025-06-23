Batman: Arkham Knight исполнилось 10 лет

Batman: Arkham Knight исполнилось десять лет с момента дебюта 23 июня 2015 года, и она стала одним из самых культовых приключенческих экшенов прошлого поколения.

Rocksteady Studios завершила трилогию о Темном рыцаре, впервые предоставив в распоряжение игроков весь Готэм-сити, погрузив их в готическую атмосферу и подарив столь желанный Бэтмобиль. Живой, дышащий Готэм, окутанный непрекращающимся дождем и сегодня умеет завораживать с первого взгляда.

Спустя десять лет Batman: Arkham Knight остается в некотором роде спорной игрой (ее дебют на PC был, мягко говоря, неудачным - технические проблемы были настолько серьезными, что Warner Bros. была вынуждена временно изъять игру из продажи), но также и популярной. Во многом благодаря гибкой боевой системе, дизайну города и интересному сюжету, когда Бэтмену приходится сражаться с врагами, которым известен каждый его шаг, игра произвела настоящий фурор.

После выпуска Arkham Knight британской студии взяла длительный перерыв (а недавняя Suicide Squad: Kill the Justice League нанесла больше вреда, чем пользы) и больше не возвращалась к повествовательным аккордам этой эпопеи.

Пока фанаты продолжают надеяться на возвращение Крестоносца в плаще, возможно, в Batman Beyond или достойной перезагрузке следующего поколения, Arkham Knight остается незыблемым памятником тому, какой может быть игра, при наличии четкого видения и талантливой команды, способной воплотить задуманное в жизнь.