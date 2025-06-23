Batman: Arkham Knight исполнилось 10 лет

Batman: Arkham Knight исполнилось десять лет с момента дебюта 23 июня 2015 года, и она стала одним из самых культовых приключенческих экшенов прошлого поколения.
Rocksteady Studios завершила трилогию о Темном рыцаре, впервые предоставив в распоряжение игроков весь Готэм-сити, погрузив их в готическую атмосферу и подарив столь желанный Бэтмобиль. Живой, дышащий Готэм, окутанный непрекращающимся дождем и сегодня умеет завораживать с первого взгляда.
Спустя десять лет Batman: Arkham Knight остается в некотором роде спорной игрой (ее дебют на PC был, мягко говоря, неудачным - технические проблемы были настолько серьезными, что Warner Bros. была вынуждена временно изъять игру из продажи), но также и популярной. Во многом благодаря гибкой боевой системе, дизайну города и интересному сюжету, когда Бэтмену приходится сражаться с врагами, которым известен каждый его шаг, игра произвела настоящий фурор.
После выпуска Arkham Knight британской студии взяла длительный перерыв (а недавняя Suicide Squad: Kill the Justice League нанесла больше вреда, чем пользы) и больше не возвращалась к повествовательным аккордам этой эпопеи.
Пока фанаты продолжают надеяться на возвращение Крестоносца в плаще, возможно, в Batman Beyond или достойной перезагрузке следующего поколения, Arkham Knight остается незыблемым памятником тому, какой может быть игра, при наличии четкого видения и талантливой команды, способной воплотить задуманное в жизнь.
По мне эта игра яркий пример того, что ложка дегтя портит бочку меда. И не важно, что вы потом эту ложку оттуда достали мед уж испорчен. И даже ворох DLC по мне так и не смог вернуть меду качество и вкус. Ведь помимо провала в плане оптимизации графики и стабильности работы. У этой игры ведь был ещё провал в плане управления бетмобилем. То есть большие проблемы в гемплеи. И даже убирание денуво не спасало игру. Впрочем, то что после этого мы увидели тишину длительное время в плане франшизы. Пример того, что до некоторых наконец дошло, что они выпустили. Впрочем, следующий их проект показал, что им нужно всё-таки подумать, а стоит ли продолжать на данном поприще работать.
после таких отзывов хочется спросить -баги, деново, проблемы с управлении это понятно, а сама игра как?
нормалды, в духе предыдущих частей
Бред несёшь какой-то. Выпустили отличную игру, не без огрехов конечно, оптимизацию там уже как 10 лет назад поправили, на вёдрах летает. А после этого их заставили делать помойный Отряд Самоубийц, вместо продолжения Бэтмена.