Batman: Arkham Knight наконец-то получила пакет HD-текстур

Моддер GPUnity выпустил пакет HD-текстур для третьей части серии Batman Arkham, Batman: Arkham Knight. Игра и в 2025 году выглядит великолепно. Однако она страдает от некоторых текстур низкого разрешения, что и попытался исправить моддер, создав пакет HD-текстур, который улучшит все низкокачественные текстуры.

Как объяснил GPUnity, этот мод был создан командой моддеров, работавших вместе. GPUnity работал над текстурами Бэтмобиля и внёс некоторые изменения вручную. Моддер Neato увеличил разрешение большинства текстур игры и создал установщик модов. И наконец, Mr. Binks добавил небольшие детали к плащу Бэтмена и внёс несколько оптимизационных правок.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.