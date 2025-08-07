ЧАТ ИГРЫ
Batman: Arkham Knight 23.06.2015
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.7 4 698 оценок

Batman: Arkham Knight наконец-то получила пакет HD-текстур

monk70 monk70

Моддер GPUnity выпустил пакет HD-текстур для третьей части серии Batman Arkham, Batman: Arkham Knight. Игра и в 2025 году выглядит великолепно. Однако она страдает от некоторых текстур низкого разрешения, что и попытался исправить моддер, создав пакет HD-текстур, который улучшит все низкокачественные текстуры.

Как объяснил GPUnity, этот мод был создан командой моддеров, работавших вместе. GPUnity работал над текстурами Бэтмобиля и внёс некоторые изменения вручную. Моддер Neato увеличил разрешение большинства текстур игры и создал установщик модов. И наконец, Mr. Binks добавил небольшие детали к плащу Бэтмена и внёс несколько оптимизационных правок.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

WerGC

игра и сейчас смотрится и играется отлично,эх умели раньше делать

Wersus Pro

Не просто отлично.Основательно даёт в рот всякой параше последних 5 лет по мотивам.

WerGC Wersus Pro

да и не только по мотивам и другим заодно

vertehwost

не думал что такое напишу когда нибудь но нафиг этот hd мод нужен, эта игра сильно красива , и вшивый апскейл ничего не привносит кроме лишнего веса , такое нужно для трилогии deaf space, там есть некоторые вещи как мёд камера крупным планом которые нужно улучшить

Deathdoor

Я фиг знает чего там можно было править, выглядит игра отлично даже спустя 10 лет, а по уровню проработки так и вовсе даст за щеку 90% современных игр.

Janekste

А какой смысл в этих текстурах? Я смотрю на них и не вижу разницы. Может быть, если каждый пиксель разглядывать, разницу найти можно, но суть в том, что эта разница незаметна без целенаправленного поиска этой разницы. Игра очень красивая и без этих текстур. Смотрю я на Бэтмена и думаю: да он выглядит гораздо графонистее большинства игр 2025 года. А ведь это всё было аж 10 лет назад, на минуточку. Точка.

PatchyTaran

Купи нормальный монитор, а не юзай устаревшее разрешение по всем параметрам Full HD

2
Real Slim Shady
PatchyTaran

А вот это хорошая новость, в отличие от треша недавно вышедшего

User_200

Где можно скачать мод чтобы заменить модель самого бэтмобиля если такой есть? И мод на снег вместо дождя?

Raees786

пройди длс с доктором фризом и будет тебе снег

User_200 Raees786

Я хотел самого начала, чтобы был снег как предыдущих частях.

UralGames83Ru

Надо в аркам асаулт добавить, аркхам сити и рыцарь аркхама и так отлично выглядят! 😉

Janekste
Надо в аркам асаулт добавить

Да не надо там ничего особо добавлять. Я в его буквально в этом году перепроходил. С графоном там всё в порядке. Игра выглядит отлично.

SexualHarassmentPanda

На пк гады так и не выпустили первые две части обновлённые.

Геральт Батькович

Что там обновлённого?

SexualHarassmentPanda Геральт Батькович

Модельки и графон немного улучшили это на соньку вроде выходило.

Пользователь ВКонтакте

Пардон. А третья часть разве не Arkham Origins ? // Максим Терешков

Пользователь ВКонтакте

Arkham Origins это приквел и делали другие разрабы // Александр Рябов

Пользователь ВКонтакте

Origins был приквелом по хронологии // Гарри Кез

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да, несомненно. А по очерёдности выхода ? // Максим Терешков

