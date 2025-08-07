Batman: Arkham Knight наконец-то получила пакет HD-текстур

Моддер GPUnity выпустил пакет HD-текстур для третьей части серии Batman Arkham, Batman: Arkham Knight. Игра и в 2025 году выглядит великолепно. Однако она страдает от некоторых текстур низкого разрешения, что и попытался исправить моддер, создав пакет HD-текстур, который улучшит все низкокачественные текстуры.
Как объяснил GPUnity, этот мод был создан командой моддеров, работавших вместе. GPUnity работал над текстурами Бэтмобиля и внёс некоторые изменения вручную. Моддер Neato увеличил разрешение большинства текстур игры и создал установщик модов. И наконец, Mr. Binks добавил небольшие детали к плащу Бэтмена и внёс несколько оптимизационных правок.
Вы можете скачать мод по этой ссылке.
игра и сейчас смотрится и играется отлично,эх умели раньше делать
Не просто отлично.Основательно даёт в рот всякой параше последних 5 лет по мотивам.
да и не только по мотивам и другим заодно
не думал что такое напишу когда нибудь но нафиг этот hd мод нужен, эта игра сильно красива , и вшивый апскейл ничего не привносит кроме лишнего веса , такое нужно для трилогии deaf space, там есть некоторые вещи как мёд камера крупным планом которые нужно улучшить
Я фиг знает чего там можно было править, выглядит игра отлично даже спустя 10 лет, а по уровню проработки так и вовсе даст за щеку 90% современных игр.
А какой смысл в этих текстурах? Я смотрю на них и не вижу разницы. Может быть, если каждый пиксель разглядывать, разницу найти можно, но суть в том, что эта разница незаметна без целенаправленного поиска этой разницы. Игра очень красивая и без этих текстур. Смотрю я на Бэтмена и думаю: да он выглядит гораздо графонистее большинства игр 2025 года. А ведь это всё было аж 10 лет назад, на минуточку. Точка.
Купи нормальный монитор, а не юзай устаревшее разрешение по всем параметрам Full HD
А вот это хорошая новость, в отличие от треша недавно вышедшего
Где можно скачать мод чтобы заменить модель самого бэтмобиля если такой есть? И мод на снег вместо дождя?
пройди длс с доктором фризом и будет тебе снег
Я хотел самого начала, чтобы был снег как предыдущих частях.
Надо в аркам асаулт добавить, аркхам сити и рыцарь аркхама и так отлично выглядят! 😉
Да не надо там ничего особо добавлять. Я в его буквально в этом году перепроходил. С графоном там всё в порядке. Игра выглядит отлично.
На пк гады так и не выпустили первые две части обновлённые.
Что там обновлённого?
Модельки и графон немного улучшили это на соньку вроде выходило.
Пардон. А третья часть разве не Arkham Origins ? // Максим Терешков
Arkham Origins это приквел и делали другие разрабы // Александр Рябов
Origins был приквелом по хронологии // Гарри Кез
Да, несомненно. А по очерёдности выхода ? // Максим Терешков