Коцепт-арт с Бэтменом на бэтцикле из отмененной игры про Дэмиана Уэйна

Сейчас уже не секрет, что с 2016 по 2019 год WB Games Montreal работала над игрой про Бэтмена с Дамианом Уэйном в главной роли, но проект так и не увидел свет, и издатель WB Games использовал часть материалов, чтобы сделать Gotham Knights.

В последние несколько дней разговоры об игре возобновились, поскольку актер озвучки Джош Китон подтвердил, что он работал над ролью Дэмиана Уэйна в трех-четырех сессиях озвучивания для отмененной впоследствии видеоигры под кодовым названием Project Sabbath.

Теперь The Arkham Channel опубликовал никогда ранее не публиковавшееся изображение, концепт-арт, на котором Бэтмен на Бэтцикле сражается с бронированной машиной. На снимке также видны две записки с двумя предварительными названиями - Project Sabbath и Project Metallica, оба помечены как "неизданные".

Project Sabbath - это отмененная игра про Дэмиана Уэйна, которая позже станет Gotham Knights, а Metallica - игра про Отряд самоубийц, которая также была отменена, но неясно, есть ли здесь связь с игрой Suicide Squad Kill The Justice League от Rocksteady или это два разных проекта.

Gotham Knights вышла осенью 2022 года, а Suicide Squad Kill The Justice League должна выйти 2 февраля.