Провальный старт Suicide Squad привел к приросту игроков во всех играх о Бэтмене в Steam

Еще задолго до своего официального релиза Suicide Squad: Kill the Justice League успела стать одним из главных объектов для критики со стороны простых геймеров. Игра от Rocksteady Studios, создавшей франшизу Batman: Arkham, также подверглась критике и со стороны специализированной прессы и на данный момент ее рейтинг по шкале Metascore составляет 59 баллов.

Впрочем, релиз Suicide Squad, способствовал росту популярности других игр от Rocksteady Studios. Все игры о Бэтмене, Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Asylum GOTY Edition (1 089 человек) и Batman: Arkham City GOTY (1 301 человек), за последние несколько дней получили прирост игроков в Steam.

Такого же результата достигла и Batman: Arkham Origins (911 человек), но ее разработкой занималась не Rocksteady. Но что еще хуже, так это то, что в какой-то момент в Batman: Arkham Knight в Steam играло больше людей, чем в Suicide Squad: Kill the Justice League.

При этом увеличение количества игроков в Batman: Arkham Knight наблюдается не только на PC в Steam, но и на PlayStation, как отмечает портал TrueTrophies. По его данным, релиз Suicide Squad: Kill the Justice League на PS5 привел к 25-процентному приросту игроков в Batman: Arkham Knight, при этом за две недели количество игроков и на PS5, и на PS4 возросло более чем на 50 %.

Suicide Squad: Kill the Justice League доступна на PC, PS5 и Xbox Series S|X.