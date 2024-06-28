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Batman: Arkham Shadow Осень 2024
Экшен, От первого лица, Виртуальная реальность
5.1 9 оценок

Разработчики Batman: Arkham Shadow поделились новой информацией об игре

Your Hair is Beautiful

Разработчики VR-экшена Batman: Arkham Shadow поделились новыми подробностями о своей предстоящей игре.

В рамках видео в стиле "вопрос-ответ", организованным YouTube-каналом Batman Arkham Videos, продюсер игры Мэтт Уолкер и глава ее разработки Райан Пэйтон ответили на вопросы фанатов серии игр о Бэтмене. Вот, что удалось узнать об игре из ответов ее создателей:

  • Продолжительность игры сравнима с Batman: Arkham Asylum;
  • Игрок сможет свободно перемещаться по локациям как в обычных НЕ VR-играх от первого лица;
  • В игре не будет большого открытого мира как в Batman: Arkham Knight - открытый мир в Arkham Shadow сопоставим с открытым миром из Batman: Arkham Asylum;
  • Как и в Batman: Arkham Asylum, в Batman: Arkham Shadow игрок сможет возвращаться в ранее открытые локации и использовать свежеприобретенные гаджеты для открытия секретов;
  • В игре будут классические экраны смерти, трофеи персонажей и их биографии, присущие серии Arkham;
  • В игру вернется боевая система Freeflow, хорошо знакомая фанатам серии про предыдущим играм;
  • Помимо Роджера Крейга Смита, озвучившего Бэтмена в Batman: Arkham Origins и вновь вернувшегося на роль данного супергероя для Batman: Arkham Shadow, в озвучке игры принимают участие и другие "ветераны" серии Arkham;
  • Впервые в истории серии Batman: Arkham сюжет игры разворачивается не за одну ночь, а в течении нескольких дней;
  • Музыку к игре напишет Кадзума Дзинноути, ранее сделавший музыку к Halo 5 и Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (совместно с Гарри Грегсон-Уильямсоном).
10
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
nickSIA

Ватман белый уже не плохо.

2
RickeyIMBA

Может геймплей покажут???

-3