Разработчики Batman: Arkham Shadow поделились новой информацией об игре

Готэм-Сити вновь оказывается во власти преступного произвола спустя два года после событий, описанных в Batman: Arkham Origins. На этот раз угрозу городу представляет загадочный злодей, известный как Крысиный Король, и его фанатичные последователи. Они похищают ряд важных городских чиновников, включая комиссара полиции Джима Гордона и окружного прокурора Харви Дента, объявляя о намерении казнить их через неделю во время так называемого «Дня гнева».

По мере того, как Готэм погружается в пучину хаоса и массовых беспорядков, Тёмный рыцарь вступает в борьбу, чтобы предотвратить осуществление зловещего плана Крысиного Короля. Однако с самого начала всё идёт не так, как планировалось, и Бэтмену предстоит столкнуться с серьёзными трудностями на пути к спасению города и его жителей.

Игровой процесс Batman: Arkham Shadow предлагает геймерам погрузиться в мрачный мир Готэма от лица самого Бэтмена. Перед игроком открывается обширное пространство города, которое можно свободно исследовать. В ходе расследования придётся изучать места преступлений в поисках улик и зацепок, выполнять разнообразные миссии и вступать в противостояние с многочисленными противниками, в числе которых окажутся не только представители криминальных группировок и религиозные фанатики, но и продажные сотрудники полиции.

Боевая система в игре ориентирована на ближний бой и позволяет эффективно комбинировать удары руками и ногами. Помимо открытого противостояния, у игрока будет возможность незаметно подкрадываться к врагам и вырубать их удушающими приёмами. Такой подход позволит разнообразить тактику прохождения и даст возможность выбирать между силовым и стелс-прохождением в зависимости от ситуации и предпочтений играющего.