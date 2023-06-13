В Battle Teams 2 началась "Битва стримеров" ©

В ярком и разнообразном командном шутере Battle Teams 2 началось масштабное событие, в рамках которого игроки смогут вступить в команду одного из популярных стримеров. В суровых битвах против других коллективов у игроков будет шанс выиграть эксклюзивные внутриигровые призы.

Уже стартовал этап формирования команд и их капитанами стали стримеры: Aunkere, iLame, Recrent, Dmitry_Lixxx, Frametamer666, C_a_k_e, Bratishkinoff и Voodoosh. Уже сейчас игроки Battle Teams 2 могут выбрать, на чьей стороне они будут сражаться.

Участвуя в любых матчах, кроме закрытых комнат, игроки будут набирать баллы. Так, за каждую победу участников своей команды стример будет получать 1 балл. Первенство битвы достанется команде, набравшей наибольшее количество баллов.

С 20 июня на протяжении 6 дней также пройдет турнир по системе BO3 Single Elimination. Стримеры будут противостоять друг другу в прямом эфире, а победитель турнира добавит в Battle Teams 2 свой персональный спрей, который будет доступен всем игрокам.