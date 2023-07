Разработчики BattleBit верят, что DICE все еще может сделать "потрясающую" Battlefield ©

Игра BattleBit Remastered, вышедшая в раннем доступе в Steam в середине июня, оказалась весьма успешной. Онлайновый шутер в стиле Battlefield, в котором на одной карте сражаются до 254 игроков, всего за несколько недель собрал более 3 млн. игроков. Не связан ли столь высокий интерес с плохим приемом последней части серии FPS от Electronic Arts?

В выходные на сообществе pcgaming прошло мероприятие Ask Me Anything, в рамках которого один из разработчиков отвечал на вопросы фанатов. Одного из геймеров интересовало, считают ли разработчики популярного в последнее время шутера, что Electronic Arts может чему-то у них научиться. Разработчик BattleBit ответил следующим образом:

Мы в этом деле новички, разработчики серии Battlefield, вероятно, знают лучше нас. То, что произошло за последние несколько лет, не их вина. Я думаю, что они все еще могут сделать совершенно потрясающий Battlefield, если у них будет время и свобода для этого.

Речь идет, в частности, о Battlefield 2042, которая не смогла впечатлить фанатов на старте - даже сейчас PC-версия имеет средний рейтинг 2,1/10 на Metacritic, основанный на нескольких тысячах пользовательских оценок. Интересно, что не так давно один из разработчиков игры заявил, что у игры не было шансов стать великой на момент дебюта. Несмотря на это, EA не оставляет попыток и регулярно выпускает патчи и новый контент в виде сезонов к игре.

Кроме того, создатель BattleBit в контексте Battlefield 2042 сказал:

Я бы никогда не стал утверждать, что мы делаем какие-то вещи лучше и что наш успех обусловлен чьим-то несчастьем. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы сделать классную игру, в которую нам самим было бы приятно играть.