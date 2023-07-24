Свежее обновление BattleBit Remastered добавляет новую карту и режим ©

Одна из самых популярных игр года в Steam, BattleBit Remastered, только что получила большое обновление, добавляющее новую карту и режим. По общему мнению, BattleBit является одним из самых громких хитов 2023 года и с момента своего появления чуть более месяца назад продолжает набирать большое количество игроков на ПК. Теперь, чтобы поддержать этот импульс, в последнем патче игры игрокам предлагается еще больше контента для погружения в игру.

Версия 1.9.3 патча BattleBit Remastered уже доступна для загрузки на Steam. Как уже говорилось, наиболее заметными моментами в этом обновлении являются добавление новой карты MultuIslands и реализация режима "Захват флага". Помимо этих двух важных нововведений, все остальное, что связано с этим обновлением, - это исправление различных ошибок и ряд других изменений в игровом процессе.

Ознакомиться со всеми изменениями в новом обновлении BattleBit Remastered можно здесь.