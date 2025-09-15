Battlefield 2042 разочаровала не только фанатов, но и самих разработчиков

Battlefield 2042, вышедшая в 2021 году, оказалась провалом для серии: на Steam она получила исторически низкий рейтинг — всего 21% положительных отзывов. Игра разочаровала не только фанатов, но и самих разработчиков. Руководитель Battlefield и менеджер EA Ребекка Кутаз в интервью журналу Edge вспоминает, что первые дни после релиза были «трудным периодом». «Они тоже были разочарованы Battlefield 2042, — говорит Кутаз. — И во всех студиях они не хотели допустить, чтобы это повторилось».

Несмотря на дальнейшее улучшение рейтинга до 46%, игра вошла в число самых низко оцененных проектов на Steam и даже уступает популярной серии Monster Hunter Wilds. Кутаз подчеркивает, что у разработчиков были высокие ожидания от сообщества: «Игроки были с нами десятилетиями, поэтому мы были им кое-чем обязаны — и, конечно, нашим командам тоже».

Сейчас Battlefield 2042 значительно преобразилась. Четыре года спустя она поддерживает активное сообщество и достигла пика 107 376 игроков по данным SteamDB. Этот опыт стал ценным уроком для Battlefield 6, релиз которой намечен на 10 октября 2025 года.

Открытое бета-тестирование Battlefield 6 уже показало впечатляющие результаты: пик одновременных игроков превысил 521 079, многократно превосходя показатели 2042. Это демонстрирует, что студии Battlefield Studios внимательно прислушиваются к игрокам и готовы исправлять ошибки прошлого. Battlefield 6 обещает вернуть доверие фанатов и подарить масштабные сражения, которые станут эталоном серии.