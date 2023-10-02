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Battlefield 2042 19.11.2021
5 527 оценок

DICE готовит серьезное улучшение техники в шестом сезоне Battlefield 2042

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Gutsz
Новости

Уже сегодня вечером состоится полноценная презентация шестого сезона для Battlefield 2042. В этом сезоне под названием "Dark Creations" игроков ждет новая порция дополнительного контента, а также значительные улучшения шутера. Судя по всему, на этот раз разработчики из студии DICE сосредоточили свое внимание на технике в игре. Обновление принесет множество полезных улучшений, которые сделают управление более точным и удобным.

DICE опубликовала небольшую серию сообщений, где подробнее рассказала об улучшении наземной технике. В Battlefield 2042 будет реализована новая механика, отвечающая за управление транспортными средствами, а также переработана оригинальная физика. Теперь техника в шутере будет вести себя более правдоподобно в любых ситуациях.

Вот несколько основных моментов из улучшений в технике:

  • Подвески и тяга колес всех наземных транспортных средств были улучшены, чтобы выдерживать дополнительную гравитацию. В танки были внесены дальнейшие улучшения, чтобы их было сложнее перевернуть при столкновении с транспортными средствами.
  • Трение гусениц танка снижено, что позволяет танкам иметь лучшую динамику при повороте. В целом это облегчит маневрирование во всех направлениях.
  • Разработчики увеличили мощность двигателей техники при работе на самых низких оборотах. В результате улучшается ускорение (и движение задним ходом), а также повороты с места.
  • Также была улучшена плавность поворотов для всех транспортных средств.

Больше о нововведениях шестого сезона можно будет узнать уже после публикации трейлера и списка изменений в игре.

Ожидается, что шестой сезон в Battlefield 2042 будет запущен уже в середине этого месяца на ПК и консолях. Среди важных других новшеств этого сезона станет новый античит с режимом защиты ядра.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Morpex333

Надеюсь, вторую главную фишку серии с полетами на танке через всю карту это обновление не убрало. Не все же выпрыгивать с ракетницей из самолётов, хочется и танками сбивать летунов

1
Eliaxi

Я обожаю баттлфилд 2042 теперь это достойная игра, покупайте реально не пожалеете, я хз почему но это единственный шутан где я получаю удовольствие и нет никакого напряжения

1
neeXXXT

Спорно чел, пехотных карт так и не завезли, хотя просили всем комьюнити, ганплей и мувмент так же сильно проигрывают КоЛде/Варзоне

-1