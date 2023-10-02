DICE готовит серьезное улучшение техники в шестом сезоне Battlefield 2042

Уже сегодня вечером состоится полноценная презентация шестого сезона для Battlefield 2042. В этом сезоне под названием "Dark Creations" игроков ждет новая порция дополнительного контента, а также значительные улучшения шутера. Судя по всему, на этот раз разработчики из студии DICE сосредоточили свое внимание на технике в игре. Обновление принесет множество полезных улучшений, которые сделают управление более точным и удобным.
DICE опубликовала небольшую серию сообщений, где подробнее рассказала об улучшении наземной технике. В Battlefield 2042 будет реализована новая механика, отвечающая за управление транспортными средствами, а также переработана оригинальная физика. Теперь техника в шутере будет вести себя более правдоподобно в любых ситуациях.
Вот несколько основных моментов из улучшений в технике:
- Подвески и тяга колес всех наземных транспортных средств были улучшены, чтобы выдерживать дополнительную гравитацию. В танки были внесены дальнейшие улучшения, чтобы их было сложнее перевернуть при столкновении с транспортными средствами.
- Трение гусениц танка снижено, что позволяет танкам иметь лучшую динамику при повороте. В целом это облегчит маневрирование во всех направлениях.
- Разработчики увеличили мощность двигателей техники при работе на самых низких оборотах. В результате улучшается ускорение (и движение задним ходом), а также повороты с места.
- Также была улучшена плавность поворотов для всех транспортных средств.
Больше о нововведениях шестого сезона можно будет узнать уже после публикации трейлера и списка изменений в игре.
Ожидается, что шестой сезон в Battlefield 2042 будет запущен уже в середине этого месяца на ПК и консолях. Среди важных других новшеств этого сезона станет новый античит с режимом защиты ядра.
Надеюсь, вторую главную фишку серии с полетами на танке через всю карту это обновление не убрало. Не все же выпрыгивать с ракетницей из самолётов, хочется и танками сбивать летунов
Я обожаю баттлфилд 2042 теперь это достойная игра, покупайте реально не пожалеете, я хз почему но это единственный шутан где я получаю удовольствие и нет никакого напряжения
Спорно чел, пехотных карт так и не завезли, хотя просили всем комьюнити, ганплей и мувмент так же сильно проигрывают КоЛде/Варзоне