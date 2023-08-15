DICE выпустила патч 5.2.1 для Battlefield 2042

Студия ния DICE выпустила обновление 5.2.1 для Battlefield 2042 под все игровые платформы. В патче 5.2.1 исправлены некоторые проблемы игрового процесса, которые были обнаружены после выхода обновления 5.2.
Что касается подробностей, то патч 5.2.1 устраняет проблему, из-за которой дымовая подствольная граната при определенных погодных условиях рассеивалась слишком быстро. В патче также устранена ошибка, из-за которой игроки оставались в состоянии возрождения. А также исправлены возможные случаи, при которых игрок мог получить урон от взрывчатки на стене.
Как обычно, EA App и Steam загружают обновление при следующем запуске своих клиентов. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком изменений.
- Бойцы под управлением ИИ
- ИИ-солдаты больше не будут бездумно стрелять по системе укреплений Ирландца, ведь у них есть интеллект, не так ли?
- Улучшения игрового процесса
- Решена проблема, приводящая к тому, что при определенных погодных условиях эффект от подствольной дымовой гранаты рассеивался слишком быстро.
- Решена проблема, из-за которой игроки получали взрывной урон через стены.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли держать упавших игроков в состоянии "Оживление".
- Снижена дальность удара щитом Дозера на 16%.
- Уменьшена горизонтальная тяга отдачи у K30.
- Опасная зона
- Устранена проблема, из-за которой упавший специалист вставал во время процесса оживления.
Самая худшая батла в серии
Пока да, но будут еще.
Там щас у штурвала Зампелла, который титанфолл и мв2, так что есть шанс на хорошее продолжение.
Тем более что колда после мощной мв2019 щас стагнирует. Есть возможность обогнать на повороте.
Надеюсь решили проблему с античитом??? А то блочит через некоторое время просто так, приходится перезапускать игру .
Хмм, если же эта проблема у тебя, а не шибко глобальная, и её не исправляют, значить ты единичный случай, или проблема у тебя в винде.