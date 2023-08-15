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Battlefield 2042 19.11.2021
4.9 505 оценок

DICE выпустила патч 5.2.1 для Battlefield 2042

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Gruz_
Новости

Студия ния DICE выпустила обновление 5.2.1 для Battlefield 2042 под все игровые платформы. В патче 5.2.1 исправлены некоторые проблемы игрового процесса, которые были обнаружены после выхода обновления 5.2.

Что касается подробностей, то патч 5.2.1 устраняет проблему, из-за которой дымовая подствольная граната при определенных погодных условиях рассеивалась слишком быстро. В патче также устранена ошибка, из-за которой игроки оставались в состоянии возрождения. А также исправлены возможные случаи, при которых игрок мог получить урон от взрывчатки на стене.

Как обычно, EA App и Steam загружают обновление при следующем запуске своих клиентов. Ниже вы можете ознакомиться с полным списком изменений.

  • Бойцы под управлением ИИ
    • ИИ-солдаты больше не будут бездумно стрелять по системе укреплений Ирландца, ведь у них есть интеллект, не так ли?
  • Улучшения игрового процесса
    • Решена проблема, приводящая к тому, что при определенных погодных условиях эффект от подствольной дымовой гранаты рассеивался слишком быстро.
    • Решена проблема, из-за которой игроки получали взрывной урон через стены.
    • Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли держать упавших игроков в состоянии "Оживление".
    • Снижена дальность удара щитом Дозера на 16%.
    • Уменьшена горизонтальная тяга отдачи у K30.
  • Опасная зона
    • Устранена проблема, из-за которой упавший специалист вставал во время процесса оживления.
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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
RTYWD

Самая худшая батла в серии

3
Protocol10

Пока да, но будут еще.

0
Roflanders Protocol10

Там щас у штурвала Зампелла, который титанфолл и мв2, так что есть шанс на хорошее продолжение.

Тем более что колда после мощной мв2019 щас стагнирует. Есть возможность обогнать на повороте.

1
askazanov

Надеюсь решили проблему с античитом??? А то блочит через некоторое время просто так, приходится перезапускать игру .

0
KIBERMAX

Хмм, если же эта проблема у тебя, а не шибко глобальная, и её не исправляют, значить ты единичный случай, или проблема у тебя в винде.

0