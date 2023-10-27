DICE объявила, что обновление 6.1 для Battlefield 2042 выйдет 31 октября на всех платформах, и поделилась полным журналом изменений.
Согласно примечаниям к выпуску, патч 6.1 внесет улучшения в экран конца раунда. Кроме того, он улучшит EMKV90-TOR и последнее ограниченное по времени событие Dark Protocol, которое пройдет с 31 октября по 14 ноября.
Обновление 6.1 также будет содержать ряд исправлений. Например, будет исправлено отсутствие звука до и после задержки дыхания при использовании снайперских винтовок. Также будет решена проблема, из-за которой камера фиксировалась в определенном положении при перезарядке на открытых пассажирских сиденьях и одновременном выходе из автомобиля.
Игроков также ждет ряд изменений карты и оружия. Помимо этого, в «Гаджеты и специалисты» есть некоторые изменения. Вы можете найти все эти изменения в полном списке изменений в конце статьи.
Как всегда, Steam и приложение EA загрузят этот патч, как только он станет доступен. А пока вы можете прочитать полные примечания к выпуску патча.
Когда уже из нее сделают f2p?
Это ведь будет приносить больше денег,на покупках скинчиков и БП.
Отлично, теперь онлайн держится под 100к в сутки только в одном Стиме, не считая других площадок и платформ!
Иронично то, что при 40-50к онлайне, боты в матчах чаще стали встречаться чем при онлайне в 10к. И даже то, что захват128 убрали не помогло. Не вернули его, кстати?
Когда и зачем его убирали?
В следующем патче, после сезонного обновления. Зачем хз, я решил что из-за того, что на 128 в каждой игре треть ботов бегало, в любое время суток и это при онлайне 40к.
Да не, еще до патча играл, норм катки на 128 находило без ботов, может у тебя кросплей отключен.