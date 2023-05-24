Совсем скоро может выйти новое издание Battlefield 2042 ©

Провальный шутер Battlefield 2042, выпущенный в ноябре 2021 года, может получить второе рождение в прямом смысле этого слова. Мало того, что разработчики из студии DICE по сей день выпускают контентные обновления и улучшения, они собираются представить новое издание игры. Авторитетный инсайдер под ником billbil_kun раскрыл дату выхода издание и некоторые его особенности.

Как сообщается, новое издание игры выйдет с подзаголовком Battlefield 2042 Elite Edition. Его можно будет приобрести уже через несколько дней — 26 мая на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Эта версия игры будет включать в себя весь вышедший дополнительный контент для шутера, включая бесплатных разблокируемых оперативников и какой-то платный контент из первых сезонов.

По словам инсайдера, вместе с новым изданием разработчики представят второй год поддержки для Battlefield 2042. Обновления будет включать в себя новые карты, оружия, транспорт, оперативников и многое другое.

Предполагается, что выпустив Battlefield 2042 Elite Edition разработчики значительно снизят цену на стандартное издание игры. Игру хотят сделать максимально доступной, а новое издание займет место стандартной версии в магазинах.