Стример Battlefield 2042 поднял вопрос о блокировке надоедливых стримснайперов ©

Один из западных стримеров шутера Battlefield 2042 под ником AsheBF оказался жертвой надоедливых стримснайперов. В течение почти года он сталкивается с непрекращающимся шквалом нападений, причем противники прилагают все усилия, чтобы только его уничтожить. Многие видеозаписи его сражений против огромного числа врагов, включая вертолеты, самолеты и солдат с ракетницами, стали вирусными, вызывая восхищение у зрителей.

Даже виртуозные маневры и невероятное мастерство пилотирования не останавливают преследователей. Проблемы начались из-за небольшого конфликта со несколькими игроками, и с тех пор ситуация только усугубляется. Помимо непрекращающихся атак, контент-мейкер сталкивается с

личными угрозами, наездами и даже издевательствами. Стример разместил несколько записей в своих социальных сетях в надежде, что разработчики игры обратят на это внимание и примут меры.

Несмотря на наличие возможности жалобы игроков в клиенте Battlefield 2042, эта мера не помогает предотвратить их присоединение к лобби. Вместо этого AsheBF вынужден оставаться на официальных серверах EA, где его преследователи находят способы попадать в то же лобби. Стример выразил надежду, что растущее внимание к его проблеме приведет к решению и принесет позитивные изменения. Он обратился к своим зрителям с благодарностью за поддержку и продемонстрировал свои выдающиеся навыки пилотирования в игре, победив в схватке с одним стримснайперов. AsheBF продолжает документировать и делиться случаями нарушений в надежде на положительный исход.

Стримснайпинг является прямой порчей игрового процесса, однако крайне редко разработчики принимают какие-либо меры против таких пользователей. Возможно, создавшийся ажиотаж вокруг данной проблемы даст хоть какой-то "толчок" для решения проблемы в будущем.