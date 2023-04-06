Зрелищный трейлер нового события "Восхождение Левиафана" в Battlefield 2042 ©

Сегодня EA и DICE объявили о новом ограниченном по времени событии "Восхождение Левиафана" в Battlefield 2042, которое начнется 11 апреля и продлится две недели.

Событие будет проходить с 11 по 25 апреля в 14:00. В нем будет представлен новый двухраундовый режим "Саботаж" на 16 игроков, 8 против 8, игроки должны устраивать и предотвращать саботаж ключевых целей. Отмечается, что знание классов оперативников играет ключевую роль в этом режиме.

В течение двух недель игроки смогут разблокировать бесплатные награды и приобрести комплекты товаров для магазина, многочисленные косметические материалы, включая легендарные наряды и скины для оружия, а также эпические наряды, скины для оружия и транспортных средств.