Отставить панику: сервера Battlefield 4 не будут отключены

Один из самых популярных шутеров времен консолей PlayStation 3 и PlayStation 4 будет жить. После того как появились слухи о возможном закрытии серверов Battlefield 4, команда разработчиков решила успокоить фанатов: на данный момент прекращение поддержки мультиплеера игры не планируется.

Комьюнити-менеджер Battlefield, известный в сети под ником TOTALfps, опубликовал сообщение, в котором объяснил, что они в курсе возникшей ситуации, и заверил, что разработчики не намерены закрывать серверы BF4 на PlayStation. По его словам, о любом подобном решении общественность будет проинформирована заранее. Пока же все, кому нравится BF4 на консолях, могут спокойно продолжать наслаждаться игрой.

Невозможность продлить подписку на Rent-A-Server - это результат глюка, над которым команда уже работает, а не результат намеренных действий.

Все началось после того, как геймеры заметили, что на PS4 где-то месяц назад была отключена возможность аренды персональных серверов. Геймеры уже подумали, что при самом худшем раскладе DICE собирается закрыть Battlefield 4, вышедшую в 2013 году. Но, как оказалось, напрасно.