Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 101 оценка

Античит Battlefield 6 уже заблокировал несколько миллионов читеров

Gruz_ Gruz_

Разработчики Battlefield 6 продолжают работать над тем, чтобы игровые сессии были свободны от идиотов, готовых на все, чтобы попортить игру другим: согласно последней информации, предоставленной EA, античит-система Javelin заблокировала уже более 2,4 миллиона попыток использования различных читов.

По данным Electronic Arts, через неделю после выхода Battlefield 6 доля «честных и без читов» матчей достигла 98%. Более того, EA удалось пресечь более 1,2 миллиона попыток использования читов во время открытого бета-тестирования, а система Javelin Anticheat доказала свою надежность, заблокировав более 367 тысяч попыток использования читов за выходные после релиза игры

Со слов издателя, они знают о 190 программах, аппаратном обеспечении, поставщиках и разработчиках, связанных с читами, а также о ряде методов их обнаружения. Как утверждает EA, с момента запуска «183 из них (96,3 %) сообщили о проблемах с работой, уведомлениях об обнаружении, простоях и/или полностью отключили свои читы».

При этом EA утверждает, что если в сети и встречаются видеоролики с участием игроков, использующих читы в Battlefield 6, «то с большой долей вероятности, когда вы видите геймплей кого-то, утверждающего, что его читы невозможно обнаружить, то он уже забанен или ему грозит бан».

Что касается дальнейших шагов, то издатель обрисовал их в общих чертах:

  • Исследование дополнительных функций безопасности ОС.
  • Борьба с мошенническим оборудованием.
  • Улучшение системы отчетности.
  • Улучшение внутренних операционных инструментов.
Иваныч из Тулы
9
zSpartacuSz

То есть челы покупают игру за 5-6к, чтобы их забанили в итоге, круто))

7
Сотонеющий tichka

игру можно бесплатно установить и играть в некоторые режимы, плюс бывают бесплатные выходные и прочее. Короче есть где почитерить, но в целом да, тупая затея без полноценной игры за 6К.

1
Lawron

Еще и от 2 ло 10к за чит, в зависимости от того, на какой срок хочешь и какого качества)

Александр Гоголев

думаю в это количество забаненных они включили и анманнеров, тех кто ругается и оскорбляет челов с одной извилиной умеющих только сопли пускать.

1
Dimkinpark

Худшая батла, даже 2045 получше в плане багов, прохождения урона и стрельбы.
Жаль потраченных денег на этот переоцененный шутерок.

5
Flaur74

Ну по поводу худшей ты загнул конечно ,ты в 2042 вообще играл на релизе ?) Там от геймплея до производительности все в гомне было и даже хуже ))Но то что нет код гомно это факт , согласен,но то что худшая в корне нет )

-zotik-

Когда уж их будут банить по железу и тд

4
dezmand07

Чушь. Как были читеры так и остались.
Ваншотят постоянно, и пофигу за стеной ты или в поле стоишь.

3
Destroited

Решение элементарное - просто не стой в поле за стеной ибо палишься.

4
Dragon Lorе

Всё верно. Те, кто пользуется платными читерскими утилитами от известной китайской конторы, как играли, так и продолжают играть. Всего тринадцать человек забанили и то потому что те лупили со стопроцентным результатом несколько дней подряд. По поводу снайперских ваншотов могу объяснить. В отличие от базового чита (валхак/мапхака/радархак и заниженный получаемый урон) для батлы, колды, пубга и прочих стрелялок на которых ориентирована китайская контора, в этом чите добавили бесконечный зум для оптики! Отсюда и такое невероятное количество метких снайперских выстрелов в игре. Львиная доля забаненных использовала чит от Crooked Arms! Причём их неоднократно предупреждали, что Crooked Arms ещё работает над новым читом, который не детектируется античитом.

Flaur74

Это не чит в большинстве случаев а убогий неткод и сломанное ттд )

Lekref

Куда ж без них

2
Destroited

Пока банить по железу не начнут ничего не изменится.

2
Некто Странствующий

HWID Spoofer так же поставил на нет баны по железу.

Снижается общее число читеров, но не уничтожается сам факт их наличия.

Теперь банить читеров равносильно травить клопов и тараканов чем-нибудь "средненьким", вроде потравил, а часть не сдохла и продолжает вредить, дезинфекция в итоге становится бесполезной, потому что цель "истребление всех паразитов" оказалась провальной.

Dark1994

Эти читеры с вами в одной комнате? У меня кд 2.4 и периодически в чате игры кто-то кукарекает про читы, вчера играл в прорыве на бтр, счёт был 44/0 потому что кент меня постоянно чинил, так там половина вражеской команды разнылись с призывом забанить))

2
Пользователь ВКонтакте

Так этих читаков, невозможно играть, было бы так же с RDR2O я бы вернулся в эти две игры. // Алексей Щелоков

Seven_zzz

За 170 часов ни одного читера не увидел(по крайней мере таких, которые аим включают и просто в тупую идут 200 на 0).

Встречал багоюзеров дрона+молоток, но благо это исправили. Правда нашли другой способ уже, ну да ладно...

А вообще им надо неткод чинить, особенно после последнего обновления с новой картой, ибо умираешь будто за один выстрел, хотя показывается что по тебе 4 пули попало. Плюс не один раз умирал будучи уже за стеной, либо по мне вообще "стена" стреляла(чел всё ещё за стеной с моей перспективы, а я у него я уже на экране стою).

