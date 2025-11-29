Античит Battlefield 6 уже заблокировал несколько миллионов читеров

Разработчики Battlefield 6 продолжают работать над тем, чтобы игровые сессии были свободны от идиотов, готовых на все, чтобы попортить игру другим: согласно последней информации, предоставленной EA, античит-система Javelin заблокировала уже более 2,4 миллиона попыток использования различных читов.
По данным Electronic Arts, через неделю после выхода Battlefield 6 доля «честных и без читов» матчей достигла 98%. Более того, EA удалось пресечь более 1,2 миллиона попыток использования читов во время открытого бета-тестирования, а система Javelin Anticheat доказала свою надежность, заблокировав более 367 тысяч попыток использования читов за выходные после релиза игры
Со слов издателя, они знают о 190 программах, аппаратном обеспечении, поставщиках и разработчиках, связанных с читами, а также о ряде методов их обнаружения. Как утверждает EA, с момента запуска «183 из них (96,3 %) сообщили о проблемах с работой, уведомлениях об обнаружении, простоях и/или полностью отключили свои читы».
При этом EA утверждает, что если в сети и встречаются видеоролики с участием игроков, использующих читы в Battlefield 6, «то с большой долей вероятности, когда вы видите геймплей кого-то, утверждающего, что его читы невозможно обнаружить, то он уже забанен или ему грозит бан».
Что касается дальнейших шагов, то издатель обрисовал их в общих чертах:
- Исследование дополнительных функций безопасности ОС.
- Борьба с мошенническим оборудованием.
- Улучшение системы отчетности.
- Улучшение внутренних операционных инструментов.
То есть челы покупают игру за 5-6к, чтобы их забанили в итоге, круто))
игру можно бесплатно установить и играть в некоторые режимы, плюс бывают бесплатные выходные и прочее. Короче есть где почитерить, но в целом да, тупая затея без полноценной игры за 6К.
Еще и от 2 ло 10к за чит, в зависимости от того, на какой срок хочешь и какого качества)
думаю в это количество забаненных они включили и анманнеров, тех кто ругается и оскорбляет челов с одной извилиной умеющих только сопли пускать.
Худшая батла, даже 2045 получше в плане багов, прохождения урона и стрельбы.
Жаль потраченных денег на этот переоцененный шутерок.
Ну по поводу худшей ты загнул конечно ,ты в 2042 вообще играл на релизе ?) Там от геймплея до производительности все в гомне было и даже хуже ))Но то что нет код гомно это факт , согласен,но то что худшая в корне нет )
Когда уж их будут банить по железу и тд
Чушь. Как были читеры так и остались.
Ваншотят постоянно, и пофигу за стеной ты или в поле стоишь.
Решение элементарное - просто не стой в поле за стеной ибо палишься.
Всё верно. Те, кто пользуется платными читерскими утилитами от известной китайской конторы, как играли, так и продолжают играть. Всего тринадцать человек забанили и то потому что те лупили со стопроцентным результатом несколько дней подряд. По поводу снайперских ваншотов могу объяснить. В отличие от базового чита (валхак/мапхака/радархак и заниженный получаемый урон) для батлы, колды, пубга и прочих стрелялок на которых ориентирована китайская контора, в этом чите добавили бесконечный зум для оптики! Отсюда и такое невероятное количество метких снайперских выстрелов в игре. Львиная доля забаненных использовала чит от Crooked Arms! Причём их неоднократно предупреждали, что Crooked Arms ещё работает над новым читом, который не детектируется античитом.
Это не чит в большинстве случаев а убогий неткод и сломанное ттд )
Куда ж без них
Пока банить по железу не начнут ничего не изменится.
HWID Spoofer так же поставил на нет баны по железу.
Снижается общее число читеров, но не уничтожается сам факт их наличия.
Теперь банить читеров равносильно травить клопов и тараканов чем-нибудь "средненьким", вроде потравил, а часть не сдохла и продолжает вредить, дезинфекция в итоге становится бесполезной, потому что цель "истребление всех паразитов" оказалась провальной.
Эти читеры с вами в одной комнате? У меня кд 2.4 и периодически в чате игры кто-то кукарекает про читы, вчера играл в прорыве на бтр, счёт был 44/0 потому что кент меня постоянно чинил, так там половина вражеской команды разнылись с призывом забанить))
Так этих читаков, невозможно играть, было бы так же с RDR2O я бы вернулся в эти две игры. // Алексей Щелоков
За 170 часов ни одного читера не увидел(по крайней мере таких, которые аим включают и просто в тупую идут 200 на 0).
Встречал багоюзеров дрона+молоток, но благо это исправили. Правда нашли другой способ уже, ну да ладно...
А вообще им надо неткод чинить, особенно после последнего обновления с новой картой, ибо умираешь будто за один выстрел, хотя показывается что по тебе 4 пули попало. Плюс не один раз умирал будучи уже за стеной, либо по мне вообще "стена" стреляла(чел всё ещё за стеной с моей перспективы, а я у него я уже на экране стою).