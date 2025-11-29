Античит Battlefield 6 уже заблокировал несколько миллионов читеров

Разработчики Battlefield 6 продолжают работать над тем, чтобы игровые сессии были свободны от идиотов, готовых на все, чтобы попортить игру другим: согласно последней информации, предоставленной EA, античит-система Javelin заблокировала уже более 2,4 миллиона попыток использования различных читов.

По данным Electronic Arts, через неделю после выхода Battlefield 6 доля «честных и без читов» матчей достигла 98%. Более того, EA удалось пресечь более 1,2 миллиона попыток использования читов во время открытого бета-тестирования, а система Javelin Anticheat доказала свою надежность, заблокировав более 367 тысяч попыток использования читов за выходные после релиза игры

Со слов издателя, они знают о 190 программах, аппаратном обеспечении, поставщиках и разработчиках, связанных с читами, а также о ряде методов их обнаружения. Как утверждает EA, с момента запуска «183 из них (96,3 %) сообщили о проблемах с работой, уведомлениях об обнаружении, простоях и/или полностью отключили свои читы».

При этом EA утверждает, что если в сети и встречаются видеоролики с участием игроков, использующих читы в Battlefield 6, «то с большой долей вероятности, когда вы видите геймплей кого-то, утверждающего, что его читы невозможно обнаружить, то он уже забанен или ему грозит бан».

Что касается дальнейших шагов, то издатель обрисовал их в общих чертах: