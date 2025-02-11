Battlefield 6: Dice анализирует прошлые игры, чтобы создать лучшую версию франшизы

Battlefield 6 обещает стать возвращением к истокам серии. В новой части разработчики делают упор на матчи с 64 игроками, реалистичные разрушения и современную военную обстановку.
Как сообщил Дэвид Сирланд, ведущий продюсер серии, Dice анализирует прошлые игры, чтобы создать лучшую версию Battlefield. Студия учитывает ошибки Battlefield 2042, включая жалобы на физику и управление техникой.
Возможно, Battlefield 6 может перенять атмосферу Battlefield 1, плавность движений Battlefield 5, стрельбу из Battlefield 3 и 4, а также разрушения из Bad Company 2.
Если Dice удастся объединить эти элементы, игра может вернуть серию к славе. Однако после неудачи Battlefield 2042 фанаты остаются осторожными в ожиданиях.
На анонсе 2042 были те же сказки
А возможно мы получим очередную 2042
Ай яй яй. Не уважают разрабы читерасов. Врут и не краснеют. Ну да ничего. Все равно продажи хорошие. Можно ничего особо не делать.
Ну-ну писдеть не мешки ворочать.
Надежды есть, копейку до сих пор считаю лучшей, после неё 4, если они и сделают подобную атмосферу и стрельбу будет круто.
Но, конечно, через годик с релиза, как всегда батла на релизе будет кривая как сабля)
Ok, мне тоже еденица очень зашла. Но 5 тухлая, а 2042 изначально мёртворождённое уг.
5 не понравилась вообще, а вот 2042 после починки весьма недурная, часов 150 отыграл.
Интересно, много лохов поведутся и предзакажут или возьмут на релизе после 2042 ? Плюс тенденция недоделок стала трендом. Но конкретно к Dice кредит доверия ушёл в минус.
Куда уж лучше.