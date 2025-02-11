Battlefield 6: Dice анализирует прошлые игры, чтобы создать лучшую версию франшизы

Battlefield 6 обещает стать возвращением к истокам серии. В новой части разработчики делают упор на матчи с 64 игроками, реалистичные разрушения и современную военную обстановку.

Как сообщил Дэвид Сирланд, ведущий продюсер серии, Dice анализирует прошлые игры, чтобы создать лучшую версию Battlefield. Студия учитывает ошибки Battlefield 2042, включая жалобы на физику и управление техникой.

Возможно, Battlefield 6 может перенять атмосферу Battlefield 1, плавность движений Battlefield 5, стрельбу из Battlefield 3 и 4, а также разрушения из Bad Company 2.

Если Dice удастся объединить эти элементы, игра может вернуть серию к славе. Однако после неудачи Battlefield 2042 фанаты остаются осторожными в ожиданиях.