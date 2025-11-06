Battlefield 6 облегчает жизнь игрокам: разработчики упростили испытания

Система прогрессии в Battlefield 6 всегда привлекала игроков: прокачка аккаунта, уровни оружия, камуфляжи и задания создавали ощущение постоянного роста. Но с момента релиза многие испытания оказались слишком сложными, а выход режима Redsec лишь усугубил ситуацию. Для некоторых выполнение заданий превращалось в почти невыполнимую задачу, вызывая массу недовольства в сообществе.
На радость фанатам, Battlefield Studios выпустила первое обновление, значительно упрощающее испытания. Цель изменений, по словам разработчиков, — «сократить время на выполнение, сохранив акцент на прогрессе, основанном на навыках». В обновлении содержится более 90 корректировок для заданий классов, оружия, режимов, подразделений и общего игрового процесса. При этом прогресс, уже достигнутый игроками, автоматически адаптирован к новым требованиям, и некоторые пользователи могут обнаружить, что уже выполнили обновлённые задания.
Вот несколько ключевых упрощений:
- Испытание «Быстрая стрельба 1»: урон из штурмовых винтовок снижен с 10 000 до 3 000.
- «Ближний бой 1»: убийства из прицела и урон из карабинов уменьшены с 250 и 10 000 до 30 и 1 000.
- «Шквал пуль 1»: подавления противника и урон от стрельбы от бедра уменьшены с 300 и 10 000 до 100 и 3 000.
- «Поддержка 1»: количество лечения сокращено с 5 000 до 500.
- «Поддержка 2»: количество воскрешений уменьшено с 200 до 60.
- «Штурм 2»: высадки отряда на маяках возрождений снижены с 50 до 5.
Разработчики отмечают, что это лишь первый шаг. В будущем ожидаются новые изменения в системе испытаний, призванные сделать задания более справедливыми и увлекательными. Игроки надеются, что вместе с упрощением заданий разработчики исправят и проблему некорректного отслеживания прогресса, из-за которой многие до сих пор не могут выполнить ежедневные миссии, даже используя повторный выбор.
Теперь фанаты Battlefield 6 смогут сосредоточиться на игровом процессе и тактике, а не на бесконечных попытках выполнить непосильные испытания. Обновление уже доказало, что разработчики прислушиваются к сообществу и готовы делать игру более комфортной для всех.
Мда... А ведь Бателфилд и был хорош раньше, тем что там минимум прокачки было, и лутадрочильни не было... Смысл в Батле всегда заключался в масштабных перестрелках- не только пешком, но и на технике, и в воздухе, а чтобы нормально полетать, то для этого и нужны большие карты, и всегда хотелось увидеть это в соотношении сторон минимум 50/50, ну или 100/100 человек обязательно с техникой разной!!!
Жаль, что Бателфилд превратился в тупую Колду...
все испытания вполне проходимые. просто кофф подпортить свой легко на них . кроме инженера на 6000 рема техники
2 танка ремал без остановки весь матч и всего 4300 был максимум
Я всё откладывал (забивал хуй) на открытие снайпы через 100 Хедов с ДМР и 100 хедов на 200+ метров, в эти выходные решил всё открыть и сделал это (Валерьяночка текла рекой). Запускаю в среду игру и там вижу 15 ДМР и 5 на 200+ метров. Конечно хорошо бл*ть, но не так легко должно было быть..... Нахер я дрочился
В остальном мне всё нравиться и зашибись, не нравиться есть другие игры, я осознано покупал её и доволен....
поддерживаю , тут люди пыхтели проходя испытания. а кто то просто наныл и просто детские стали
Испытание со снайперкой в портале за пару часов можно было закрыть)))