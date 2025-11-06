Battlefield 6 облегчает жизнь игрокам: разработчики упростили испытания

Система прогрессии в Battlefield 6 всегда привлекала игроков: прокачка аккаунта, уровни оружия, камуфляжи и задания создавали ощущение постоянного роста. Но с момента релиза многие испытания оказались слишком сложными, а выход режима Redsec лишь усугубил ситуацию. Для некоторых выполнение заданий превращалось в почти невыполнимую задачу, вызывая массу недовольства в сообществе.

На радость фанатам, Battlefield Studios выпустила первое обновление, значительно упрощающее испытания. Цель изменений, по словам разработчиков, — «сократить время на выполнение, сохранив акцент на прогрессе, основанном на навыках». В обновлении содержится более 90 корректировок для заданий классов, оружия, режимов, подразделений и общего игрового процесса. При этом прогресс, уже достигнутый игроками, автоматически адаптирован к новым требованиям, и некоторые пользователи могут обнаружить, что уже выполнили обновлённые задания.

Вот несколько ключевых упрощений:

Испытание «Быстрая стрельба 1»: урон из штурмовых винтовок снижен с 10 000 до 3 000.

«Ближний бой 1»: убийства из прицела и урон из карабинов уменьшены с 250 и 10 000 до 30 и 1 000.

«Шквал пуль 1»: подавления противника и урон от стрельбы от бедра уменьшены с 300 и 10 000 до 100 и 3 000.

«Поддержка 1»: количество лечения сокращено с 5 000 до 500.

«Поддержка 2»: количество воскрешений уменьшено с 200 до 60.

«Штурм 2»: высадки отряда на маяках возрождений снижены с 50 до 5.

Разработчики отмечают, что это лишь первый шаг. В будущем ожидаются новые изменения в системе испытаний, призванные сделать задания более справедливыми и увлекательными. Игроки надеются, что вместе с упрощением заданий разработчики исправят и проблему некорректного отслеживания прогресса, из-за которой многие до сих пор не могут выполнить ежедневные миссии, даже используя повторный выбор.

Теперь фанаты Battlefield 6 смогут сосредоточиться на игровом процессе и тактике, а не на бесконечных попытках выполнить непосильные испытания. Обновление уже доказало, что разработчики прислушиваются к сообществу и готовы делать игру более комфортной для всех.