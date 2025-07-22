Battlefield возвращается: первый трейлер шестой части покажут 24 июля

Компания EA официально объявила дату премьеры первого трейлера Battlefield 6 — он будет представлен 24 июля в 18:00 по московскому времени. Анонс появился на YouTube, где разработчики также впервые подтвердили название будущего шутера. Ранее точное имя проекта держалось в секрете, несмотря на утечки.

Battlefield 6 станет новой главой в знаменитой серии и предложит обновлённую систему классов, которую игроки просили вернуть. В открытой бете будет доступен режим с оружием, привязанным к конкретным классам, что отсылает к классической механике ранних частей.

Проект уже проходит закрытое тестирование с начала 2025 года. По словам разработчиков, они активно работают над балансом классов и оружия, чтобы игра ощущалась как достойное продолжение франшизы.