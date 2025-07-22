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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 177 оценок

Battlefield возвращается: первый трейлер шестой части покажут 24 июля

butcher69 butcher69

Компания EA официально объявила дату премьеры первого трейлера Battlefield 6 — он будет представлен 24 июля в 18:00 по московскому времени. Анонс появился на YouTube, где разработчики также впервые подтвердили название будущего шутера. Ранее точное имя проекта держалось в секрете, несмотря на утечки.

Battlefield 6 станет новой главой в знаменитой серии и предложит обновлённую систему классов, которую игроки просили вернуть. В открытой бете будет доступен режим с оружием, привязанным к конкретным классам, что отсылает к классической механике ранних частей.

Проект уже проходит закрытое тестирование с начала 2025 года. По словам разработчиков, они активно работают над балансом классов и оружия, чтобы игра ощущалась как достойное продолжение франшизы.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
borsic

Посмотрим чё они наворотили в этот раз.

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ze1n_82

точно супермэнов не будет?) в 2142 это блевотный кал

JustA_NiceGuy

Не 2142, а 2042.
Первая ещё никакого ремейка не получала, хотя я очень жду. Моя первая батла)

Jesse Faden

Так она, как Варзона будет условно-бесплатной или как 2042 оверпрайс за всё?

JustA_NiceGuy

Никогда батла не была бесплатной (кроме Heroes). Будет продаваться как любая другая игра этой серии.

Dark1994

Ну пожаааалуйста, сделайте хорошую батлу!