Бывший продюсер серии Battlefield сравнил новую часть с Bad Company 2

20 мая в сети появились новые геймплейные ролики из грядущей Battlefield 6. На кадрах показаны напряженные бои, взрывной экшен на автомобилях и множество разрушений. И если бывший продюсер серии Battlefield и один из ведущих разработчиков Bad Company 2 отреагировал на это с ностальгией, то сообщество по-прежнему настроено скептически.

В своем комментарии он признался, что эти кадры сильно напоминают ему классическую Bad Company 2 и навевают воспоминания о первом тестировании карты Arica Harbor - одной из самых знаковых локаций в истории серии.

Не скрывая своего восторга от общей атмосферы игры, Голдфарб отметил и некоторые недостатки. По его словам, анимация персонажей выглядит несколько странно, а сам дизайн персонажей кажется слишком шаблонным. Тем не менее динамичные танковые бои и разрушение зданий напоминают то, что уже много лет характеризует серию Battlefield - зрелищные и хаотичные крупномасштабные военные действия.

Его заявление стало неожиданностью для других пользователей X, которые посчитали, что показанные на данный момент геймплейные кадры новой игры DICE больше напоминают Battlefield 3 или 4. Голдфарб объяснил, что он имел в виду в основном систему разрушения окружающей среды. На кадрах, о которых идет речь, показано, как выстрелы из танка пробивают дыры в здании, в котором прячется игрок.

Electronic Arts уже подтвердила, что Battlefield 6 (официальное название пока не раскрывается) дебютирует на рынке до апреля 2026 года, а полноценная презентация игры состоится уже этим летом.