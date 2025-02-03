DICE показала первый тизер Battlefield 6

Во время анонса Battlefield Labs, новой площадки для тестирования игр серии, разработчики неожиданно показали тизер Battlefield 6. Это первый официальный взгляд на новую часть легендарного шутера, и фанаты уже начали строить догадки о том, что ждет игроков.
Пока подробностей о Battlefield 6 практически нет, но сам факт появления тизера намекает на скорый полноценный анонс. Ранее инсайдеры сообщали, что игра станет возвращением к корням серии, предложив современный сеттинг, масштабные сражения на 64 игрока и классическую систему классов вместо специалистов.
Ожидается, что больше деталей о Battlefield 6 появится в ближайшее время, а пока поклонники серии с нетерпением ждут новых официальных объявлений от DICE.
Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.
Что то вспомнилось.
Боян
ахаха, зачетно поржал.
Единственное, что внушает надежду- это участие Винса Зампеллы. Если уж он не сможет- то баттлу можно будет смело хоронить.
Аналогично, я бы пропустил этот проект, если бы не Винсент Зампелла.
Клянусь, я где-то это уже слышал))) Ах да, буквально при анонсе и обещаниях великой игры на 10 лет-2042))) Правда великого возвращения не произошло, даже распродажи на 80% не спасли
Нет, в этот раз без моих денег DICE... Слишком много обещаний было раньше.
Интервью, которое дают 10 продюсеров и парочка глав компаний. 💪
Короче, Battlefield Labs - это ранний доступ, в котором на старте будет ремейк Battlefield 3, с последующим добавлением нового контента в виде ремастеров прошлых игр (как в режиме Portal)
(Или просто там из остатков DICE стало настолько плевать на коммьюнити, что просто вбрасывают заглавную Battlefield 3 как "ностальгию")
Вилами писано по воде
Выглядит интересно, но доверие окончательно потеряно.
Тизер или всё таки геймплей?! Вы уже как нибудь определитесь!
геймплей в тизере)
Ну или Геймплейный тизер с показом с одной лишь болтовнёй)))
жду сюжетную кампанию уровня Battlefield 3
3-я часть огонь, бывает поигрываю. 6-я надеюсь будет улучшеной 3-й
Ремейк 3ки сомнительно но окей напомнило MW Remastered 2017 года
Что-то похожее на бф3, именно там были бодрые городские зарубы. Буд-то пытаются
продать зацепившись за ностальгию. Конечно громкие эпитеты и все такое, но 2042 тоже был якобы "некстген бф, лучший бф и тд", реальность правда другая.
если не будет привязки к еа лаунчеру в стиме то может даже тряхну стариной
а всего-то надо сделать BC3
Пошли они науй, нет к ним доверия. Баттла закончилась на мегаказуальной копейке.
Если будет кампания - поиграем.
у них бф3-бф4 были самыми клёвыми, а потом как-то хопа и скатилось в г"вно.
Если смогут запилить уровня бф4, но с новыми фичами (фичами, а не лутбоксами!!) будет круто
Это там где главный враг - русские? Любишь постреливать в русских солдат в играх?
Зачем наговаривать. нормальные игры после 3 и 4,
в BF1 травили газом фосфоген, как в Первой мировой. Винтовки которые заклинивают от песка в пустыне, Минометы, Гранаты 3кг )) и др
в BF5 тоже свои инноваций в виде первого RTX и пару интересных карт событий
Второй мировой , Джунгли красивые.
Только у плейграунда ЕА делает Mass Effect 5 и Battlefield 7)) Хотя бы в новости правильно написали. Но над масс эффектом еще предстоит поработать, новостники - вперёд!
Все понятно, расходимся))))
Нормальный скуф, как и все остальные в ролике что не так то ?
Все же 2025 год в плане видео игр станет легендарным, уж очень много годноты собралось наконец-то вместе. А ведь нас еще могут удивить летними анонсами.
В какой период войн будет игра? Мне оч зашла батла 1, БалтаV похуже, но тож долго играл. А вот 2042 это полный отстой, за бесплатно в нее не играл, снес после получаса игры и больше никогда не запускал
10 лет вроде после 4 батлы
Это выглядит как бф3, лучшая часть по версии натуралов. Надеюсь вернут хардмод и никаких ботов, как в парашной 2042.
По версии натуралов лучшей считается Бэд Компани 2. Тройка с четверкой с небольшим отставанием плетутся сзади.
Bad Company на голову выше тройки. Однако тройка тоже неплоха.
Это там где лысый русский террорист?)
ждем. Но маловероятно что она сможет тягаться с другими играми, особенно колдой. Надо будет очень постораться что бы стать снова 'great again' как это было почти 10 лет назад во время выхода BF1. Господи бф1 через год будет 10 лет...
пхаха это же трешка ток без синего фильтра О_о
Ща бы в 21 веке играть в нереалистичную батлу, когда есть эскейп фром тарков