DICE показала первый тизер Battlefield 6

Во время анонса Battlefield Labs, новой площадки для тестирования игр серии, разработчики неожиданно показали тизер Battlefield 6. Это первый официальный взгляд на новую часть легендарного шутера, и фанаты уже начали строить догадки о том, что ждет игроков.

Пока подробностей о Battlefield 6 практически нет, но сам факт появления тизера намекает на скорый полноценный анонс. Ранее инсайдеры сообщали, что игра станет возвращением к корням серии, предложив современный сеттинг, масштабные сражения на 64 игрока и классическую систему классов вместо специалистов.

Ожидается, что больше деталей о Battlefield 6 появится в ближайшее время, а пока поклонники серии с нетерпением ждут новых официальных объявлений от DICE.

Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.