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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.4 64 оценки

DICE показала первый тизер Battlefield 6

IKarasik
Новости

Во время анонса Battlefield Labs, новой площадки для тестирования игр серии, разработчики неожиданно показали тизер Battlefield 6. Это первый официальный взгляд на новую часть легендарного шутера, и фанаты уже начали строить догадки о том, что ждет игроков.

Пока подробностей о Battlefield 6 практически нет, но сам факт появления тизера намекает на скорый полноценный анонс. Ранее инсайдеры сообщали, что игра станет возвращением к корням серии, предложив современный сеттинг, масштабные сражения на 64 игрока и классическую систему классов вместо специалистов.

EA готовится раскрыть детали тестирования Battlefield 6

Ожидается, что больше деталей о Battlefield 6 появится в ближайшее время, а пока поклонники серии с нетерпением ждут новых официальных объявлений от DICE.

Зарегистрироваться для участия в бета-тесте можно по ссылке.

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38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
0x0101

Что то вспомнилось.

9
K0t Felix

Боян

0
PaIceTa

ахаха, зачетно поржал.

0
Alex Row

Единственное, что внушает надежду- это участие Винса Зампеллы. Если уж он не сможет- то баттлу можно будет смело хоронить.

8
BlackGrou

Аналогично, я бы пропустил этот проект, если бы не Винсент Зампелла.

0
Большая Флейта
возвращением к корням серии, предложив современный сеттинг, масштабные сражения на 64 игрока и классическую систему классов вместо специалистов.

Клянусь, я где-то это уже слышал))) Ах да, буквально при анонсе и обещаниях великой игры на 10 лет-2042))) Правда великого возвращения не произошло, даже распродажи на 80% не спасли

1
Гейб 30 процентный

Нет, в этот раз без моих денег DICE... Слишком много обещаний было раньше.

1
opexdisturbed

Интервью, которое дают 10 продюсеров и парочка глав компаний. 💪

1
Patrick Jones

Короче, Battlefield Labs - это ранний доступ, в котором на старте будет ремейк Battlefield 3, с последующим добавлением нового контента в виде ремастеров прошлых игр (как в режиме Portal)

(Или просто там из остатков DICE стало настолько плевать на коммьюнити, что просто вбрасывают заглавную Battlefield 3 как "ностальгию")

0
QD19

Вилами писано по воде

0
Dark1994

Выглядит интересно, но доверие окончательно потеряно.

0
SuperciliousGoodwin

Тизер или всё таки геймплей?! Вы уже как нибудь определитесь!

0
Лаврентий Крав

геймплей в тизере)

1
SuperciliousGoodwin Лаврентий Крав

Ну или Геймплейный тизер с показом с одной лишь болтовнёй)))

0
WerGC

жду сюжетную кампанию уровня Battlefield 3

0
ДЕНДИ ЕКБ

3-я часть огонь, бывает поигрываю. 6-я надеюсь будет улучшеной 3-й

0
Punisher1

Ремейк 3ки сомнительно но окей напомнило MW Remastered 2017 года

0
TheNikolay00

Что-то похожее на бф3, именно там были бодрые городские зарубы. Буд-то пытаются
продать зацепившись за ностальгию. Конечно громкие эпитеты и все такое, но 2042 тоже был якобы "некстген бф, лучший бф и тд", реальность правда другая.

0
Playr One

если не будет привязки к еа лаунчеру в стиме то может даже тряхну стариной

0
yyynnn

а всего-то надо сделать BC3

0
Шмоня Натанзон

Пошли они науй, нет к ним доверия. Баттла закончилась на мегаказуальной копейке.

0
kolinmah

Если будет кампания - поиграем.

0
BewitchingBaron

у них бф3-бф4 были самыми клёвыми, а потом как-то хопа и скатилось в г"вно.

Если смогут запилить уровня бф4, но с новыми фичами (фичами, а не лутбоксами!!) будет круто

-1
kolinmah

Это там где главный враг - русские? Любишь постреливать в русских солдат в играх?

0
BezNika1

Зачем наговаривать. нормальные игры после 3 и 4,

в BF1 травили газом фосфоген, как в Первой мировой. Винтовки которые заклинивают от песка в пустыне, Минометы, Гранаты 3кг )) и др

в BF5 тоже свои инноваций в виде первого RTX и пару интересных карт событий

Второй мировой , Джунгли красивые.

0
AlexFoRestor

Только у плейграунда ЕА делает Mass Effect 5 и Battlefield 7)) Хотя бы в новости правильно написали. Но над масс эффектом еще предстоит поработать, новостники - вперёд!

-1
MetalGearStranding

Все понятно, расходимся))))

-1
worys

Нормальный скуф, как и все остальные в ролике что не так то ?

1
Just-a-your-King

Все же 2025 год в плане видео игр станет легендарным, уж очень много годноты собралось наконец-то вместе. А ведь нас еще могут удивить летними анонсами.

-1
211186

В какой период войн будет игра? Мне оч зашла батла 1, БалтаV похуже, но тож долго играл. А вот 2042 это полный отстой, за бесплатно в нее не играл, снес после получаса игры и больше никогда не запускал

-1
Алексей1478

10 лет вроде после 4 батлы

0
FamousAdriel

Это выглядит как бф3, лучшая часть по версии натуралов. Надеюсь вернут хардмод и никаких ботов, как в парашной 2042.

-1
Roflanders

По версии натуралов лучшей считается Бэд Компани 2. Тройка с четверкой с небольшим отставанием плетутся сзади.

0
Janekste

Bad Company на голову выше тройки. Однако тройка тоже неплоха.

0
kolinmah Roflanders

Это там где лысый русский террорист?)

0
SaintsEagle

ждем. Но маловероятно что она сможет тягаться с другими играми, особенно колдой. Надо будет очень постораться что бы стать снова 'great again' как это было почти 10 лет назад во время выхода BF1. Господи бф1 через год будет 10 лет...

-2
ДЕНИСКА_омск

пхаха это же трешка ток без синего фильтра О_о

-3
Real Slim Shady

Ща бы в 21 веке играть в нереалистичную батлу, когда есть эскейп фром тарков

-12