EA готовится раскрыть детали тестирования Battlefield 6

Завтра, в 19:00 по московскому времени, компания EA официально объявит подробности тестирования Battlefield 6. Это событие ждут миллионы фанатов, ведь проект обещает стать одним из самых масштабных и амбициозных в истории франшизы.

Объявление было опубликовано в официальном аккаунте X (бывший Twitter), где сказано:

«Настройтесь завтра в 19:00 по московскому времени (5PM CET / 8AM PDT), чтобы узнать больше о предстоящей программе тестирования #Battlefield».

На данный момент известно, что игра вернётся к современному сеттингу, а разработчики вдохновлялись Battlefield 3 и 4, что намекает на динамичный геймплей в духе классических частей. Система специалистов исчезнет, уступив место традиционным классам, а бои снова развернутся на картах с 64 игроками.

Одним из главных нововведений станет условно-бесплатная королевская битва, аналогичная Warzone, что, вероятно, привлечёт новую аудиторию и обеспечит проекту долгосрочную поддержку. Над игрой работают сразу четыре студии — DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect, что говорит о серьёзном подходе к разработке.

После неудач предыдущих частей EA сделала выводы и сосредоточилась на принципе «игрок прежде всего», обещая качественный и сбалансированный продукт. Обычно такие тестирования проходят за полтора месяца до официального анонса, что может указывать на скорый показ игры в полном масштабе.

Завтрашнее объявление может дать ответы на ключевые вопросы о будущем серии, включая механику, баланс и сроки выхода Battlefield 6.