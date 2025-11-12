Для Battlefield 6 вышло новое обновление, повышающее стабильность игры

Battlefield Studios выпустила новое обновление 1.1.1.5 для Battlefield 6, принесшее ряд изменений, направленных на улучшение общей стабильности игры, повышение точности оружия и исправление ошибок с транспортом и игровыми режимами. Кроме того, обновление устраняет забавный эксплойт, позволявший игрокам достигать непредназначенных для этого областей при использовании дрона XFGM-6D в сочетании с кувалдой.

В числе главных изменений стоит отметить, что в патче было изменено рассеивание оружия, что сделало переходы между бегом и прицеливанием более плавными и уменьшило чрезмерное движение камеры при приземлении после прыжка.

В режимах «Прорыв» и «Завоевание» исправлена проблема, мешавшая правильному отображению транспортных средств, а также внесены изменения в ситуации, когда матчи стартовали со всеми секторами и целями, активными одновременно. Режиму «Королевская битва» также уделено особое внимание: улучшены возрождение отряда, поток матчей и переходы между раундами.

Другие важные изменения:

Исправлены ошибки в задачах и прогрессе оружия;

Визуальные настройки в настройке транспортных средств, которые теперь правильно отображают критерии разблокировки;

Решения проблем со звуком и интерфейсом, включая канал BF PRO Radio, который не воспроизводил звуки;

Исправления в режиме «Портал», из-за которых неправильно генерировались такие предметы, как боеприпасы и броня.

С обновлением 1.1.1.5 Battlefield Studios стремится еще больше усовершенствовать игровой опыт Battlefield 6, повысить стабильность серверов и обеспечить более плавный игровой процесс — как для поклонников традиционных соревнований, так и для тех, кто предпочитает хаос «Королевской битвы».