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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 233 оценки

EA анонсировала бесплатный королевский режим для Battlefield 6

IKarasik IKarasik

Компания EA официально подтвердила, что в Battlefield 6 появится самостоятельный бесплатный режим в жанре Battle Royale. Он будет доступен отдельно от основной платной версии игры.

Таким образом, подтвердились слухи, опубликованные ещё полтора года назад — в Battlefield 6 действительно будет режим с элементами «королевской битвы». Подробностей пока немного, но известно, что игрокам предложат как классический формат выживания, так и более соревновательный режим под названием Gauntlet.

По слухам, следующая Battlefield получит бесплатную королевскую битву по типу Warzone для Call of Duty

Опробовать Battle Royale можно будет через Battlefield Labs уже в ближайшие недели. Кроме того, EA и студии, работающие над шутером, также объявили даты проведения открытого бета-тестирования Battlefield 6 — оно пройдёт в два этапа в течение ближайших двух уикендов.

Battlefield 6 обещает объединить масштабные мультиплеерные сражения с новыми форматами игры, включая стремительно набирающий популярность F2P-контент.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Raf9111

Это будем тестить. Может наконец то выйдет достойная замена варзоны, а то последняя стала совсем клоунадой

6
TIuBo3aBpuK

Без рофла - не понимаю, зачем существуют какие-либо КБ, кроме Fortnite

1
X_O_MAX_O_X TIuBo3aBpuK

Для людей постарше. Без рофла.

TIuBo3aBpuK X_O_MAX_O_X

Мне 23, когда настанет "постарше"? У Fortnite нет ни единого конкурента по качеству, поддержке и онлайну

smallhell

Без бесплатной части конкурировать уже сложно.