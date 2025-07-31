EA анонсировала бесплатный королевский режим для Battlefield 6

Компания EA официально подтвердила, что в Battlefield 6 появится самостоятельный бесплатный режим в жанре Battle Royale. Он будет доступен отдельно от основной платной версии игры.
Таким образом, подтвердились слухи, опубликованные ещё полтора года назад — в Battlefield 6 действительно будет режим с элементами «королевской битвы». Подробностей пока немного, но известно, что игрокам предложат как классический формат выживания, так и более соревновательный режим под названием Gauntlet.
Опробовать Battle Royale можно будет через Battlefield Labs уже в ближайшие недели. Кроме того, EA и студии, работающие над шутером, также объявили даты проведения открытого бета-тестирования Battlefield 6 — оно пройдёт в два этапа в течение ближайших двух уикендов.
Battlefield 6 обещает объединить масштабные мультиплеерные сражения с новыми форматами игры, включая стремительно набирающий популярность F2P-контент.
Это будем тестить. Может наконец то выйдет достойная замена варзоны, а то последняя стала совсем клоунадой
Без рофла - не понимаю, зачем существуют какие-либо КБ, кроме Fortnite
Для людей постарше. Без рофла.
Мне 23, когда настанет "постарше"? У Fortnite нет ни единого конкурента по качеству, поддержке и онлайну
Без бесплатной части конкурировать уже сложно.