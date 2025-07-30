Фальшивые приглашения на плейтест Battlefield 6 распространяются в сети

На фоне невероятного ажиотажа вокруг Battlefield 6, в сети начали появляться мошеннические приглашения на участие в плейтесте игры. Пока фанаты с нетерпением ждут завтрашнего мультиплеерного анонса, злоумышленники пытаются воспользоваться популярностью проекта, чтобы похищать аккаунты Steam.

Как сообщает портал GamesRadar+, в Instagram (деятельность организации запрещена на территории РФ) замечены рекламные объявления с поддельными ссылками на участие в тестировании Battlefield 6. На вид они выглядят вполне убедительно: фирменный логотип игры, знакомый арт и кнопка «Join the Playtest» с логотипом Steam. Однако переход по такой ссылке может привести к утечке личных данных и потере доступа к аккаунту.

О ситуации также предупредил известный фанатский ресурс BFBulletin в социальной сети X (ранее Twitter). Команда призывает геймеров не кликать на подозрительные ссылки и проверять всю информацию только через официальные каналы EA и Battlefield.

Текст в поддельной рекламе выглядит правдоподобно: игрокам обещают «оценку ограниченного набора функций», «нагрузочное тестирование серверов» и «сбор отзывов». Но за этим, по сути, скрывается фишинговая атака.

Разработчики и фанатское сообщество напоминают: в преддверии релизов таких масштабных игр, как Battlefield 6, количество фейков и попыток обмана резко возрастает. Будьте внимательны, не вводите свои данные на сторонних сайтах и следите за официальными источниками информации.