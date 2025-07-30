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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 216 оценок

Инсайдер раскрыл даты закрытого и открытого бета-тестирования Battlefield 6

monk70 monk70

Известный инсайдер индустрии Том Хендерсон узнал, что в августе пройдёт два бета-тестирования Battlefield 6: открытое и закрытое.

По данным источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку они не уполномочены обсуждать планы бета-тестирования Battlefield 6, в августе пройдёт два бета-тестирования, начиная с закрытого 7 августа.

7–8 августа пройдёт закрытое бета-тестирование, коды которого можно будет получить через Twitch Drops у одного из сотен создателей контента, которые будут вести трансляцию во время презентации многопользовательского режима, или оформив предварительный заказ игры. Некоторые источники полагают, что бета-тестирование начнётся 9–10 августа в рамках фазы открытого бета-тестирования.

Сообщается, что предварительные заказы на Battlefield 6 будут доступны во время презентации многопользовательского режима Battlefield 6.

Второе открытое бета-тестирование Battlefield 6 пройдёт с 14 по 17 августа. Пока неясно, когда и будет ли официально упомянут бесплатный режим Battle Royale на мероприятии, или EA отложит это на потом.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года на Xbox Series X, PlayStation 5 и ПК.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
itzendixog

Remember, no preorders.

10
JustA_NiceGuy

Ну реально попугай. В чём проблема предзаказов, если их можно в любой момент отменить даже после выхода игры, если не наиграл более 2-х часов?

5
InkubatorKlef JustA_NiceGuy

ну хочешь предзаказывай,кто тебе мешает,будто бы очень плохой совет не предзаказывать

Linkord777 InkubatorKlef

Он просто повторяет самый популярный комментарий с трейлера BF6, сам то он очень глупый.

4
JustA_NiceGuy

Готовимся смотреть Twitch. Или покупать ключи за пару рубасов)

3
TheNikolay00

Покупать ключи на обт?

2
JustA_NiceGuy TheNikolay00

На закрытую бету, новость как читал? Их продают максимум по 10р)

7–8 августа пройдёт закрытое бета-тестирование, коды которого можно будет получить через Twitch Drops