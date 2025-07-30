Инсайдер раскрыл даты закрытого и открытого бета-тестирования Battlefield 6

Известный инсайдер индустрии Том Хендерсон узнал, что в августе пройдёт два бета-тестирования Battlefield 6: открытое и закрытое.
По данным источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку они не уполномочены обсуждать планы бета-тестирования Battlefield 6, в августе пройдёт два бета-тестирования, начиная с закрытого 7 августа.
7–8 августа пройдёт закрытое бета-тестирование, коды которого можно будет получить через Twitch Drops у одного из сотен создателей контента, которые будут вести трансляцию во время презентации многопользовательского режима, или оформив предварительный заказ игры. Некоторые источники полагают, что бета-тестирование начнётся 9–10 августа в рамках фазы открытого бета-тестирования.
Сообщается, что предварительные заказы на Battlefield 6 будут доступны во время презентации многопользовательского режима Battlefield 6.
Второе открытое бета-тестирование Battlefield 6 пройдёт с 14 по 17 августа. Пока неясно, когда и будет ли официально упомянут бесплатный режим Battle Royale на мероприятии, или EA отложит это на потом.
Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года на Xbox Series X, PlayStation 5 и ПК.
Remember, no preorders.
Ну реально попугай. В чём проблема предзаказов, если их можно в любой момент отменить даже после выхода игры, если не наиграл более 2-х часов?
ну хочешь предзаказывай,кто тебе мешает,будто бы очень плохой совет не предзаказывать
Он просто повторяет самый популярный комментарий с трейлера BF6, сам то он очень глупый.
Готовимся смотреть Twitch. Или покупать ключи за пару рубасов)
Покупать ключи на обт?
На закрытую бету, новость как читал? Их продают максимум по 10р)