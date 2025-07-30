Инсайдер раскрыл даты закрытого и открытого бета-тестирования Battlefield 6

Известный инсайдер индустрии Том Хендерсон узнал, что в августе пройдёт два бета-тестирования Battlefield 6: открытое и закрытое.

По данным источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку они не уполномочены обсуждать планы бета-тестирования Battlefield 6, в августе пройдёт два бета-тестирования, начиная с закрытого 7 августа.

7–8 августа пройдёт закрытое бета-тестирование, коды которого можно будет получить через Twitch Drops у одного из сотен создателей контента, которые будут вести трансляцию во время презентации многопользовательского режима, или оформив предварительный заказ игры. Некоторые источники полагают, что бета-тестирование начнётся 9–10 августа в рамках фазы открытого бета-тестирования.

Сообщается, что предварительные заказы на Battlefield 6 будут доступны во время презентации многопользовательского режима Battlefield 6.

Второе открытое бета-тестирование Battlefield 6 пройдёт с 14 по 17 августа. Пока неясно, когда и будет ли официально упомянут бесплатный режим Battle Royale на мероприятии, или EA отложит это на потом.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года на Xbox Series X, PlayStation 5 и ПК.