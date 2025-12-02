Разработчики Battlefield 6 возвращают тестовые серверы Battlefield Labs

Через несколько дней Battlefield 6 получит очередное крупное обновление, которое внесет не только новый вариант одной из карт, но и долгожданные исправления. Поэтому разработчики хотят быть уверены, что проделали хорошую работу, и вскоре снова запустят тестовую программу Battlefield Labs.
Battlefield Studios сообщила, что последнее обновление пройдет тестирование на ПК (EA App и Steam) с 2 по 9 декабря. Игроки, подавшие заявку на участие в Battlefield Labs и получившие приглашение от разработчиков, смогут протестировать:
- новые звуки шагов, улучшающие понимание дистанции, типов поверхности и т. д.
- доработанная система определения попаданий.
- доработанная сетевая подсистема.
- различные корректировки в механике игры.
По словам разработчиков, это далеко не единственные тесты такого рода. На ближайшие месяцы запланированы новые сессии, в ходе которых будут тестироваться, в частности:
- изменения в расположении карт
- темп игры
- различные составы команд (например, меньшее количество игроков, больший акцент на транспортные средства)
- новые режимы, правила, прототипы механик и систем
- идеи для будущих сезонов
- стабильность и производительность игры
В то же время разработчики не стали уточнять, когда именно изменения, тестируемые в Battlefield Labs, попадут на основные серверы игры.
Наиграно много часов во все части БФ, но что 2042, что бф6 как-то не заходят. Колдушная суматоха по всей карте прям отталкивает.