Разработчики Battlefield 6 возвращают тестовые серверы Battlefield Labs

Через несколько дней Battlefield 6 получит очередное крупное обновление, которое внесет не только новый вариант одной из карт, но и долгожданные исправления. Поэтому разработчики хотят быть уверены, что проделали хорошую работу, и вскоре снова запустят тестовую программу Battlefield Labs.

Battlefield Studios сообщила, что последнее обновление пройдет тестирование на ПК (EA App и Steam) с 2 по 9 декабря. Игроки, подавшие заявку на участие в Battlefield Labs и получившие приглашение от разработчиков, смогут протестировать:

новые звуки шагов, улучшающие понимание дистанции, типов поверхности и т. д.

доработанная система определения попаданий.

доработанная сетевая подсистема.

различные корректировки в механике игры.

По словам разработчиков, это далеко не единственные тесты такого рода. На ближайшие месяцы запланированы новые сессии, в ходе которых будут тестироваться, в частности:

изменения в расположении карт

темп игры

различные составы команд (например, меньшее количество игроков, больший акцент на транспортные средства)

новые режимы, правила, прототипы механик и систем

идеи для будущих сезонов

стабильность и производительность игры

В то же время разработчики не стали уточнять, когда именно изменения, тестируемые в Battlefield Labs, попадут на основные серверы игры.