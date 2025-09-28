Разработчики объяснили, зачем в Battlefield 6 снова добавили одиночный режим

На Tokyo Game Show 2025 команда разработчиков Battlefield 6 рассказала, почему в новой части серии снова появится одиночная кампания. По их словам, её возвращение — это осознанное решение, направленное на то, чтобы вернуть в игру драматичность, эмоциональную вовлечённость и атмосферу масштабного повествования, которой так не хватало в последних выпусках.

Создатели отметили, что сюжетные миссии будут тесно связаны с картами для мультиплеера, позволяя игрокам прослеживать хронологию событий между режимами. При этом кампания отличается обновлённым подходом: игроки будут управлять разными протагонистами с уникальными навыками, что добавит разнообразия в прохождение и сделает союзников по отряду более ценными.

По словам авторов, важное внимание уделялось не только кинематографичности и системе разрушений, но и аутентичности: к проекту привлекали военных консультантов, чтобы история ощущалась убедительной, хотя напрямую политические темы разработчики затрагивать не планируют.

Ещё одним ключевым элементом стала полная синхронизация механик: оружие, умения и система движения в кампании совпадают с мультиплеером, различие лишь в том, что сюжетные события разворачиваются до или после сражений на тех же картах.

Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Действие игры разворачивается в 2027 году на фоне конфликта между расколовшимся НАТО и частной военной компанией Pax Armata. Помимо кампании игроков ждут традиционные мультиплеерные классы — штурмовик, инженер, поддержка и разведчик — а также новый режим Escalation.