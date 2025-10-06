Разработчики поделились подробностями о патче первого дня Battlefield 6

Battlefield Studios поделилась подробностями о патче первого дня Battlefield 6, которое выйдет 10 октября, вместе с глобальным релизом шутера. На основе более 92 миллионов часов открытого бета-тестирования и обширных отзывов сообщества, в обновлении основное внимание уделено доработке основной игровой механики, ребалансу оружия и улучшению общей производительности на всех платформах. В патче более 200 исправлений, которые должны сделать игровой процесс более плавным, отзывчивым и соответствующим ожиданиям игроков.

Кроме того, обновление внесет значительные улучшения в плейлисты, меню и систему подбора игроков. После запуска игроки получат доступ к «открытым» и «закрытым» спискам оружия, в каждом из которых предусмотрены особые игровые возможности, не влияющие на характерные для Battlefield масштабные сражения. В числе дополнительных улучшений — расширенные возможности настройки интерфейса, повышение четкости звука, улучшенная логика появления игроков и новые опции доступности.

Battlefield 6 выйдет 10 октября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.