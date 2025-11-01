В Battlefield 6 убрали навязанные задания режима REDSEC

Разработчики Battlefield 6 убрали спорное требование, которое заставляло игроков участвовать в режиме REDSEC.

Первоначально REDSEC позиционировался как масштабное нововведение с разнообразием, сопоставимым с основной игрой, и при этом с бесплатным доступом. Однако даже те, кто не хотел играть в этот режим, сталкивались с заданиями и вызовами, связанными с REDSEC.

В официальном заявлении разработчики подтвердили, что система миссий была обновлена. Игроки, предпочитающие классическую Battlefield 6, больше не будут получать задания, связанные с REDSEC. Студия подчеркнула, что учла мнение сообщества и устранила одну из самых раздражающих особенностей последних обновлений.