Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 1 019 оценок

В Battlefield 6 убрали навязанные задания режима REDSEC

AceTheKing AceTheKing

Разработчики Battlefield 6 убрали спорное требование, которое заставляло игроков участвовать в режиме REDSEC.

Первоначально REDSEC позиционировался как масштабное нововведение с разнообразием, сопоставимым с основной игрой, и при этом с бесплатным доступом. Однако даже те, кто не хотел играть в этот режим, сталкивались с заданиями и вызовами, связанными с REDSEC.

В официальном заявлении разработчики подтвердили, что система миссий была обновлена. Игроки, предпочитающие классическую Battlefield 6, больше не будут получать задания, связанные с REDSEC. Студия подчеркнула, что учла мнение сообщества и устранила одну из самых раздражающих особенностей последних обновлений.

Despot_Aspid

Удалил эту мерзость как и кампанию не глядя.

Зачем они только пихают этот устаревший никому не нужный треш.

4
ApprovingVulpes

Хотя бы игроков слушают