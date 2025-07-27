В сеть утекла карта Королевской битвы в Battlefield 6

Режим «Королевская битва» в Battlefield 6 — один из самых плохо скрываемых секретов в игровой индустрии, и теперь один из датамайнеров раскрыл всё, чего стоит ожидать от новой карты.

Датамайнер и инсайдер Temporyal решил создать макет карты, которая, как сообщается, называется «Lyndon Beach», включая все игровые интересующие объекты. Ниже вы можете увидеть, как выглядит карта Battlefield 6 в режиме «Королевская битва»:

Согласно утечке, будет девять основных объектов интереса (POI) и ещё 27 более мелких. Вот они:

Марина

Маяк

Главная улица Север

Главная улица Юг

Золотой курорт

Долина

Южное побережье

Форт Линдон

Доки

Добавлены 29 небольших точек интереса:

Пляж Энджел

Хранилище химикатов

Коста-дель-Сур

Место крушения

Точка вдохновения

Пляж Джуэл

Военный исследовательский центр

Северное военное хранилище

Новый жилой комплекс

Оушен-парк

Нефтяные насосы Радиолокационная связь

Разлом

Контрольный пункт безопасности места диверсии

Технологический кампус

Пирс

Утёсы

Променад

Верхняя силосная башня

Верхняя река

Виста-дель-Мар

Водоочистка

Ходят слухи, что «Королевская битва» в Battlefield 6, вероятно, выйдет после релиза основной версии. Хотя официального подтверждения или конкретных утечек пока нет, считается, что «Королевская битва», вероятно, появится в первые пару месяцев 2026 года.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.