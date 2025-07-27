В сеть утекла карта Королевской битвы в Battlefield 6

Режим «Королевская битва» в Battlefield 6 — один из самых плохо скрываемых секретов в игровой индустрии, и теперь один из датамайнеров раскрыл всё, чего стоит ожидать от новой карты.
Датамайнер и инсайдер Temporyal решил создать макет карты, которая, как сообщается, называется «Lyndon Beach», включая все игровые интересующие объекты. Ниже вы можете увидеть, как выглядит карта Battlefield 6 в режиме «Королевская битва»:
Согласно утечке, будет девять основных объектов интереса (POI) и ещё 27 более мелких. Вот они:
- Марина
- Маяк
- Главная улица Север
- Главная улица Юг
- Золотой курорт
- Долина
- Южное побережье
- Форт Линдон
- Доки
Добавлены 29 небольших точек интереса:
- Пляж Энджел
- Хранилище химикатов
- Коста-дель-Сур
- Место крушения
- Точка вдохновения
- Пляж Джуэл
- Военный исследовательский центр
- Северное военное хранилище
- Новый жилой комплекс
- Оушен-парк
- Нефтяные насосы Радиолокационная связь
- Разлом
- Контрольный пункт безопасности места диверсии
- Технологический кампус
- Пирс
- Утёсы
- Променад
- Верхняя силосная башня
- Верхняя река
- Виста-дель-Мар
- Водоочистка
Ходят слухи, что «Королевская битва» в Battlefield 6, вероятно, выйдет после релиза основной версии. Хотя официального подтверждения или конкретных утечек пока нет, считается, что «Королевская битва», вероятно, появится в первые пару месяцев 2026 года.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.
Зачем в БФ обоссаная королевская битва. Эту часть тоже скип походу.
да крест на серии уже с 4ой части, и то 4ая часть только из-за скриптованной разрушаемости вывозила, 3я часть эталон как по мне - как по мультиплееру так и сюжету
А чем 4 хуже 3? Я в 4 не играл просто
Сюжетка хуже.
Некоторые карты не такие интересные.
У некоторых карт плохой дизайн - если есть самолёты то на них нереально играть.
Ещё карты порой очень большие что можешь долго бегать и никого не встречать.
Очень сильная серая консольная палитра цветов.
Истребители понерфены (в BF3 на самолёте можно от 25 до 75% команды убивать, если хорошо играешь).
Появились "обоймы" у техники и долгая их перезарядка.
На Захватах реже играют из-за проблем с картами и порой только на уменьшенных зонах тех же карт в режимах только пехоты.
Единственный плюс пожалуй что модификация у техники и оружки чуток получше стала... ну и возможно скриптованный evolution красивый
говоря проще бери если не лень.
Боже....Какие же д..... очередная кб в батле с оконулевым онлайном
Вам , путешественникам во времени ,по правилам можно говорить только что то связанное с играми и только на ПГ?
это отдельный режим, бесплатный и доступный для всех, как варзона
Лучше бы все силы пустили на стандартный мульт бфа, кому вообще в 2025 нужен новый рояль...
кал
Че то как то совсем шляпная карта если честно) кусок пустыни аля вз2 , или как в пабге есть песочная карта не помню название - мелкая)
Карта хрень если это правда. Тупо пустыня с тремя постройками…. То есть кроме снайперов в игре ничего интересного не будет, нафига вообще. Они ее рисовали так понимаю когда в варзоне кальдера была, которая так же никому не нравилась настолько, что даже там разрабы вернули карту которая всем полюбилась за свой баланс города и загорода
так бы выглядела карта в Just Cause 2 в 2025
Этот поезд уже давно уехал, а они все еще бегут по шпалам, пытаются догнать :D
Они видимо буквально и близко к сердцу восприняли выражение: "лучше поздно - чем никогда" :D
Хотя, если без шуток, ну фиг знает, а вдруг...
активижиновские меркантильные мр*зи убили свое лучшее творение (первую WZ), причем намерено, может хоть в EA получится сделать то, что еще не один год продержится и многим понравится так же сильно, как многим понравилась WZ 2021, ибо мне после первой WZ больше никакие королевские битвы не нравятся, да и до первой WZ ими вообще не интересовался, пубг так вообще не нравится, не понимаю как в это деревянное уныние люди играют, анимации/механика медленные, отвратительные, или мультяшная форточка.