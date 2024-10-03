В EGS стартовала раздача симулятора медвежьей гостиницы Bear & Breakfast

В магазине Epic Games Store стартовала новая акция бесплатных подарков. Непринужденная игра в жанре менеджмент Bear and Breakfast стала доступна бесплатно. У игроков на ПК с учетной записью в магазине EGS есть семь дней с сегодняшнего дня, 3 октября, чтобы получить игру и навсегда прикрепить ее к своей растущей библиотеке.

Bear and Breakfast, описанная как непринужденная приключенческая игра в жанре менеджмента, предлагает игрокам взять на себя роль Хэнка, «доброжелательного медведя». Как и ожидалось из названия игры, Хэнк хочет открыть гостевой дом в лесу, и это подразумевает уборку и обновление заброшенной хижины в глуши, чтобы привлечь туристов.

Игроки могут персонализировать свою гостиницу так, как они хотят, чтобы она выглядела и функционировала, с гостевыми комнатами, ванными комнатами, гостиными и развлекательными мероприятиями, доступными для строительства. Поддержание удовлетворенности гостей — это способ улучшить репутацию, получить прибыль и, в свою очередь, привлечь еще больше клиентов. Есть даже квестовая линия, связанная с тайной, скрытой в лесу.