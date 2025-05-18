Без ролика: разработчики Becrowned отделались лишь скриншотами

Создатели сюрреалистичного хоррора Becrowned, студия 13th Street Studio, пожмотились на полноценный ролик и решили представить общественности просто серию скриншотов, демонстрирующих пугающую атмосферу игры.

По сюжету,

Здесь нет невинных, здесь нет добра и сострадания. И вы - один из первых, кто сможет доказать это. Или, может, опровергнуть?

Исследуйте локации, полные секретов и загадок. Решайте головоломки, грамотно распоряжайтесь своими ресурсами и избегайте лишних поединков с монстрами. Кто знает, какая ещё тварь прячется за следующим поворотом…

Ричард Торранс - человек, готовый пойти по головам, чтобы добиться желаемого. Он человек сильной воли и железного характера. Он рационален, хладнокровен и точен. Но, как бы он не хотел подстроить мир вокруг себя, ему не удалось добиться главного - счастья. Но что же привело его в мир бесконечных страданий? Узнайте это, раскрыв все секреты загадочного прошлого главного героя.

Разработчики подчеркивают, что Becrowned предложит игрокам серьезные моральные дилеммы. В ходе прохождения предстоит принимать решения о судьбе других персонажей, также попавших в этот загадочный мир:

Особенностью проекта станет нелинейная структура повествования с множеством различных концовок — от условно счастливой до абсолютно ужасающей. Это должно обеспечить высокую реиграбельность и персонализированный опыт для каждого игрока.

Это все звучит, конечно, красиво, но ролик все-таки хотелось бы посмотреть!