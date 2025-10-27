Кошмарные твари в трейлере игры Becrowned

Студия 13th Street Studio представила трейлер своей игры Becrowned — ретро-хоррора на выживание, который выглядит так, будто его нашли на пыльном диске для PlayStation 2.

Сюрреалистичный survival horror в мире, где человеческие страхи материализуются, где опасность подстерегает на каждом шагу. Исследуйте руины древнего королевства, сражайтесь с чудовищами, старайтесь выжить в этом жестоком мире. Грешники, еретики и даже боги - в этом безжалостном и безумном мире заключены все, кто этого действительно заслуживает. Встретьтесь лицом к лицо с их воплотившимися страхами и дайте достойный отпор!

Здесь нет невинных, здесь нет добра и сострадания. И вы - один из первых, кто сможет доказать это. Или, может, опровергнуть?

Полная версия Becrowned выйдет на ПК (Steam) в ближайшее время. Демо можно скачать прямо сейчас.