Антиутопическая инди-игра Beholder доступна бесплатно в магазине Epic Games Store

Наступил еще один четверг, а это значит, что для ПК-геймеров теперь доступна еще одна бесплатная игра Epic Games Store. В дополнение к прошлой неделе Castlevania Anniversary Collection и Snakebird Complete раздача — копия Beholder для всех. Как обычно, для ее получения требуется только бесплатная учетная запись Epic Games Store, и у вас есть семь дней с сегодняшнего дня, 21 ноября, чтобы навсегда прикрепить игру к своей библиотеке.

Выпущенная в 2016 году, инди-игра ставит вас в уникальное положение «государственного арендодателя» в антиутопическом тоталитарном обществе. В этом 2D-сайд-скроллинговом опыте эта роль заключается в том, чтобы шпионить за своими арендаторами и сообщать о несанкционированных действиях соответствующим органам. Тем не менее, есть много выборов, которые можно сделать, что приводит к различным исходам истории для NPC, а также концовкам, в зависимости от того, насколько лояльно вы ведете себя по отношению к начальству.

Раздача Beholder в Epic Games Store уже началась. Она должна закончиться 28 ноября. Обычно игра стоит $13.99, когда не продается, но игроки на ПК могут получить ее и оставить себе навсегда, воспользовавшись этим предложением.