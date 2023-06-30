Beholder 2 05.12.2018
8.1 101 оценка

В GOG началась раздача антиутопической адвенчуры Beholder 2

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Taicho
Новости

В GOG стартовала раздача антиутопической адвенчуры Beholder 2. Свою копию вы можете получить на странице игры.

Вы можете найти игру тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда. Предложение действительно еще 70 часов и закончится 3 июля.

Работать в Министерстве – мечта любого гражданина нашей великой Страны!
Ты счастливчик, стажер – твоя мечта только что стала реальностью! Сейчас ты стоишь на низшей ступени карьерной лестницы, но это УЖЕ больше, чем всё, чего ты смог бы добиться в обычной жизни!
Ты уже решил, кем ты станешь?

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
zxcpoiqwe

У всех игра видна и доступна?

0
Mihan_The_Man

Нет

0
AlexFullBeast

Не скажу за всех, но у меня все ок.

1
AT_Sagor

По ходу для РФ даже фишку с alarm прикрыли. Если это так, то попрошу не постить больше эти новости с раздачей, так-как получается это не более чем троллинг.

0
Punisher1

Жаль не стим

0
Mad_cloud

Не показывает как обычно

-1