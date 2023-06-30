В GOG началась раздача антиутопической адвенчуры Beholder 2 ©

В GOG стартовала раздача антиутопической адвенчуры Beholder 2. Свою копию вы можете получить на странице игры.

Вы можете найти игру тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда. Предложение действительно еще 70 часов и закончится 3 июля.

Работать в Министерстве – мечта любого гражданина нашей великой Страны!

Ты счастливчик, стажер – твоя мечта только что стала реальностью! Сейчас ты стоишь на низшей ступени карьерной лестницы, но это УЖЕ больше, чем всё, чего ты смог бы добиться в обычной жизни!

Ты уже решил, кем ты станешь?