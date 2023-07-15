Beholder 3 получила физические версии для Playstation и Nintendo Switch ©

Издатель инди-игр Funbox Media и немецкий разработчик инди-игр Paintbucket Games объявили, что их тоталитарный симулятор тактической стратегии Beholder 3 физически доступен для PlayStation (PS5 и PS4) и Nintendo Switch в виде специальной коробочной розничной версии.

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