В Steam стартовали плейтесты Beholder: Conductor

Alawar объявила, что в Steam начались плейтесты Beholder: Conductor. Следите за пассажирами, сообщайте об инцидентах и выполняйте важные директивы Министерства на борту легендарного Determination Bringer. Ваш выбор имеет значение, и он определит судьбу этого путешествия.
Beholder: Conductor основывается на богатом наследии серии Beholder, предлагая уникальное сочетание стратегии, повествования и принятия моральных решений, которое полюбилось фанатам.
Обратите внимание, что это ранняя версия игры, поэтому вы можете столкнуться с ошибками или неожиданными проблемами. Ваши отзывы имеют решающее значение для улучшения игрового процесса и обеспечения того, чтобы каждый ваш выбор был эффективным.
Далее будет Beholder: Papers, Please!
Первые две части я прошел без необходимости заставлять себя проходить... Но 3 часть... А теперь и 4 часть.