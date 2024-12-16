В Steam стартовали плейтесты Beholder: Conductor

Alawar объявила, что в Steam начались плейтесты Beholder: Conductor. Следите за пассажирами, сообщайте об инцидентах и ​​выполняйте важные директивы Министерства на борту легендарного Determination Bringer. Ваш выбор имеет значение, и он определит судьбу этого путешествия.

Beholder: Conductor основывается на богатом наследии серии Beholder, предлагая уникальное сочетание стратегии, повествования и принятия моральных решений, которое полюбилось фанатам.

Обратите внимание, что это ранняя версия игры, поэтому вы можете столкнуться с ошибками или неожиданными проблемами. Ваши отзывы имеют решающее значение для улучшения игрового процесса и обеспечения того, чтобы каждый ваш выбор был эффективным.