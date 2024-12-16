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Beholder: Conductor 2025 г.
Другой симулятор
6.5 4 оценки

В Steam стартовали плейтесты Beholder: Conductor

monk70
Новости

Alawar объявила, что в Steam начались плейтесты Beholder: Conductor. Следите за пассажирами, сообщайте об инцидентах и ​​выполняйте важные директивы Министерства на борту легендарного Determination Bringer. Ваш выбор имеет значение, и он определит судьбу этого путешествия.

Beholder: Conductor основывается на богатом наследии серии Beholder, предлагая уникальное сочетание стратегии, повествования и принятия моральных решений, которое полюбилось фанатам.

Обратите внимание, что это ранняя версия игры, поэтому вы можете столкнуться с ошибками или неожиданными проблемами. Ваши отзывы имеют решающее значение для улучшения игрового процесса и обеспечения того, чтобы каждый ваш выбор был эффективным.

-3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
UnwillingJiro

Далее будет Beholder: Papers, Please!

0
Max Rolens

Первые две части я прошел без необходимости заставлять себя проходить... Но 3 часть... А теперь и 4 часть.

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