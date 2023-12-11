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об игре
Bellwright 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Открытый мир, Средневековье
7.2 17 оценок

Основные особенности представлены в новом трейлере градостроительной игры на выживание Bellwright

monk70
Новости

Donkey Crew в сотрудничестве с глобальным независимым издателем Snail, Inc. представили новый что трейлер Bellwright, их уникальной ролевой игры на выживание в жанре городского строительства. Видео ролик предлагает еще один взгляд на захватывающий средневековый мир игры, где игроки вырабатывают стратегию строительства, поддержания и защиты своего города, объединяя армию против коррумпированной монархии.

Bellwright ставит перед игроками задачу построить свой город, собрать армию и создать захватывающую историю в средневековой стране, находящейся на грани краха.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Димка2010

Когда ДЛЦ Скайрима стало полноценной игрой.. И преподносится как "вау, вы такого ещё не видели"

Рассказал бы мне это кто в 2018 - не поверил бы.

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