Основные особенности представлены в новом трейлере градостроительной игры на выживание Bellwright

Donkey Crew в сотрудничестве с глобальным независимым издателем Snail, Inc. представили новый что трейлер Bellwright, их уникальной ролевой игры на выживание в жанре городского строительства. Видео ролик предлагает еще один взгляд на захватывающий средневековый мир игры, где игроки вырабатывают стратегию строительства, поддержания и защиты своего города, объединяя армию против коррумпированной монархии.
Bellwright ставит перед игроками задачу построить свой город, собрать армию и создать захватывающую историю в средневековой стране, находящейся на грани краха.
Когда ДЛЦ Скайрима стало полноценной игрой.. И преподносится как "вау, вы такого ещё не видели"
Рассказал бы мне это кто в 2018 - не поверил бы.