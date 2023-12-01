Уникальная RPG на выживание и городским строительством Bellwright получила новый трейлер

Вы были обвинены в убийстве принца и приговорены к смертной казни королевским судом, с тех пор вы были вынуждены жить в тени. С трудом избежав покушения на свою жизнь, вы обнаруживаете контракт таинственного убийцы, который заставляет вас задуматься — не было ли всё спланировано заранее? Кто стоит за этим заговором? Решив разобраться во всей это ситуации, вы решаете рискнуть и вернуться туда, откуда сбежали.

Вам предстоит возглавить бунт против тирана, правящего вашей родиной, и раскрыть тайну своего происхождения.

Стройте и развивайте свои поселения, освобождайте земли и помогайте местным жителям, заводите новых друзей и вспоминайте свою прежнюю жизнь. Ваши союзники будут добывать ресурсы, необходимые для сопротивления Короне. Командуйте своей армией, проявите храбрость в сражениях и станьте героем своего народа.