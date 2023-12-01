Уникальная RPG на выживание и городским строительством Bellwright получила новый трейлер

Команда разработчиков из Вроцлаве Donkey Crew в сотрудничестве с глобальным независимым издателем Snail, Inc., объявила о выпуске в раннем доступе своей инновационной игры на выживание и градостроительством Bellwright в раннем доступе Steam в начале 2024 года. Это объявление последовало за последним трейлером игры, представленным на PC Gaming Show: Most Wanted, цифровой трансляции от PC Gamer, демонстрирующей самые ожидаемые предстоящие релизы для ПК.
Bellwright предлагает захватывающее сочетание выживания и городского строительства в богато воображаемом мире. В средневековой стране, находящейся на грани краха, под властью коррумпированной монархии, игрокам предстоит построить, поддерживать и защищать свой город от стихий и врагов, одновременно создавая силы повстанцев, чтобы сразиться с короной и ее злой королевой. В игре сочетаются стратегия, управление ресурсами и динамика выживания, что делает игровой процесс увлекательным.
Выпуск первоначально планировался на декабрь 2023 года, но команда Donkey Crew решила продлить период разработки до начала 2024 года. Это решение было принято с целью внести дополнительную доработку и улучшения, чтобы гарантировать, что Bellwright предоставит игрокам максимальный опыт в раннем доступе.
Bellwright выйдет в раннем доступе Steam в начале 2024 года, а на консолях — позже в этом году.
Очередная крутая игра, а почему на видео вальхейм? и еще 10 похожих игр
Очередной проходной выживач!?))))))
Это ж насколько там "ранний доступ" , что даже его переносят ! Судя по трейлеру интересное все уже показали.