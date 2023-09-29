Продюсер The Binding of Isaac показал скриншот полноценного онлайн-кооператива ©

Лучшая roguelike о ребенке, сбежавшем от матери-убийцы, скоро получит полноценный онлайн-кооператив. В The Binding of Isaac уже давно есть поддержка локального кооператива, но, похоже, что теперь вам не придется долго возиться с Steam Remote Play.

Исполнительный продюсер The Binding of Isaac Тайрон Родригес (Tyrone Rodriguez) опубликовал сегодня скриншот с экраном создания матчей, подтвердив достаточно очевидные данные о том, что эта функция находится в разработке. Вероятно, не случайно сегодня исполняется 12 лет с момента выхода roguelike в Steam, когда она представляла собой более скромную Flash-игру, созданную для того, чтобы помочь соавтору Эдмунду Макмиллену освоить дизайн roguelike-игр для разработки Mewgenics.

Двенадцать лет - большой срок для разработки единственной игры, но у него есть параллели в инди-сфере: Terraria и Stardew Valley все растут и растут. Тем временем бедная Mewgenics до сих пор не вышла, но ожидается, что она появится где-то в 2024 году.